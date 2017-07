"El consumidor tunea la realidad a su gusto y eso es un problema"

El periodista y presentador de informativos de Antena 3 TV, Vicente Vallés, participó ayer en la última jornada del curso de verano de la Universidad Pablo de Olavide Periodismo y redes sociales, en la Casa Palacio de los Briones de Carmona. En su discurso, el autor del libro Trump y la caída del Imperio Clinton explicó el concepto de objetividad personalizada: "Los políticos han encontrado una herramienta (Twitter) perfecta para evitarnos. La cuestión es evitar al intermediario tradicional, el que dice qué es lo importante. Asimismo, hay una tendencia a adaptar los hechos a la opinión de cada cual. Si algo va en consonancia con lo que yo pienso, bien. Si no, digo que es mentira y, si no me gustan los hechos que me cuentan, yo busco otros que casen con mi punto de vista. Los datos reales se han convertido en algo aburrido, por lo que surgen datos y hechos alternativos".

El vigente Premio Ondas al Mejor Presentador analiza la realidad tuitera al comentar que hay gente que "sólo considera objetivo al periodista que dice lo que le gusta oír; el consumidor tunea la realidad a su gusto y este es un problema difícil de resolver para el periodista". Vallés tiene claro que la pelea diaria es la única forma de supervivencia: "Los periodistas tenemos la obligación de luchar para mantener la honestidad profesional de los medios". Aun así, reconoce que no siempre es fácil, puesto que la crisis económica ha devaluado la profesión periodística, con sueldos más bajos y despidos, hechos que restan fuerzas. Sin embargo, "tampoco se puede pedir a los informadores que sean héroes dispuestos a perder su empleo por una causa quijotesca. Pero el trabajo diario en los medios debe estar regido por esa vocación de honestidad", señaló. Para Vallés, las redes sociales tienen cada día un papel más activo, ya que la información circula más rápido, lo que a su vez tiene efectos positivos y negativos. "Positivos, porque la rapidez es un avance objetivo para los periodistas. Negativos, porque se corre el riesgo de dar información incorrecta o falsa sin desearlo o de forma deliberada", aseveró.

En cualquier caso, el presentador es taxativo con la situación actual: "Los periodistas deberíamos de ser conscientes de que no todos los ciudadanos participan de las redes sociales. Los medios tradicionales continúan siendo necesarios para los usuarios de las redes y para quienes no lo son. El periodismo es tan útil y necesario como lo ha sido siempre".

Vallés es experto en política norteamericana y mantiene firme su postura sobre Donald Trump: "Destruir a los medios de comunicación (acabar con su credibilidad) es una prioridad del mandato de Trump, pero no va a poder. Eso sí, los debilitará".

El periodista madrileño tiene más de 164.000 seguidores en Twitter y sigue a menos de 100, pero no le da ningún mérito a ese dato. "Esta red social ha dejado de transmitirme el entusiasmo del principio, porque poco a poco se ha convertido en un campo de batalla político. He visto cómo hacen escraches tuiteros a compañeros que cuentan las cosas como a algunos no les gusta que se cuenten", apostilló.

Otros periodistas que expusieron ayer sus conocimientos en la UPO fueron la directora de El Huffington Post, Montserrat Domínguez; Ramón Lobo, de eldiario.es; y Xabier Fortes, vicepresidente del Consejo de Informativos de RTVE.