El padre acusado de no devolver a su hijo tenía un pacto con la madre

El hombre denunciado por su ex mujer por no devolverle a su hijo de 5 años tras las vacaciones alega que tenía un acuerdo con la madre del menor para entregárselo cinco días más tarde. Así lo explicó ayer a este periódico el padre denunciado por su ex mujer, Esperanza García, que aseguraba que su ex marido tendría que haberle devuelto el niño el lunes 31 de julio a las nueve de la noche. El ex marido esgrimió un acuerdo con la madre, que data de la pasada primavera, cuando su ex mujer pasó un puente festivo con el niño que no le correspondía a ella porque era la Feria de Alcalá de Guadaíra, donde vive el menor con la madre.

El ex marido cedía al niño ese puente con la condición de recuperar esos cinco días con el menor en agosto o septiembre, y así consta en los mensajes de telefonía móvil intercambiados con la madre, que ha presentado en la Policía Nacional. El padre denunciado asegura que devolverá al menor el 5 de agosto a las nueve de la noche, como así había acordado con su ex pareja.

Sin embargo, ésta lo denunció ante la Policía cuando no entregó al niño el 31 de julio. El padre ha tenido que acudir en dos ocasiones con el pequeño a una comisaría de la Policía para que los agentes certificaran que el menor está bien. El hombre agradeció el trato que tuvieron los policías con el niño, al que incluso enseñaron la comisaría. Sobre el hecho de que la ex mujer no pudiera contactar con él, lo achaca a que lo hizo en un número de teléfono equivocado, ya que su móvil no ha registrado ninguna llamada perdida. Lo mismo ocurrió con la llamada de este periódico el día antes de que se publicara la denuncia de la madre.

La ex mujer también aseguró que denunció a su marido en dos ocasiones por maltrato psíquico y físico. El hombre alegó que no sólo han sido dos denuncias, sino que le ha presentado multitud de ellas por todo tipo de cuestiones. De todas ellas ha resultado absuelto, mientras que su ex pareja sí ha sido condenada y multada por no entregar a su hijo al padre en los días señalados para ello.