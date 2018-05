¿Qué pasó el 14 de enero de 2016?

El delito por el que se juzga a los tres bomberos sevillanos voluntarios de la ONG Proem-Aid conlleva en Grecia hasta 10 años de cárcel por cada persona introducida ilegalmente en el país.

La madrugada del 14 de enero de 2016 estos tres bomberos, Manuel Blanco, Julio Latorre y Quique Rodríguez, no tenían planeado llevar a cabo ningún operativo de auxilio, y no porque no llegasen embarcaciones -ese mes llegaron 67.415 personas en busca de protección, según datos de la ONU-, sino porque la suya estaba siendo reparada.

Sin embargo, recibieron la llamada de otra ONG que operaba en la zona, la danesa Team Humanity, que les pidió su colaboración para rescatar una barca a la deriva.

No dudaron en prestar su ayuda, pero al llegar al lugar donde supuestamente debía encontrarse el bote con refugiados no encontraron a nadie, por lo que regresaron a puerto, donde fueron detenidos y trasladados al calabozo, donde pasaron tres días hasta pagar una fianza de 5.000 euros.