"Si peatonalizan, que piensen en las personas mayores"

"Desde que pusieron el centro peatonal hay mucha menos gente". Esa opinión, proveniente de Ana María, una cuponer ubicada en la Campana, es compartida por varios trabajadores habituales del eje Encarnación-Gavidia. Ella, con una minusvalía, espera que el Ayuntamiento "piense en las personas mayores y con poca movilidad". Su visión del comercio en el centro es contudenten: "mucho guiri que no compra nada y juventud".

Paco, quiosquero de la calle Laraña, opina en la misma dirección: "el problema es traer a la gente hasta aquí". Él hace hincapié en la importancia del transporte público y señala que no es un proyecto necesario, pues "ahora mismo no estamos mal". Tussam es uno de los elementos más delicados de esta idea. José Manuel, habitual usuario del transporte público, pide que si llevan a cabo esta peatonalización, "que por lo menos dejen paradas en el Duque o la Campana". Antonio, quiosquero en la Plaza del Duque, incide también en ese aspecto y concreta con las líneas implicadas: "el 13, el 14, el 27 y el 32 traen a mucha gente".

Los grandes comercios de esta zona son otro de los elementos clave para llevar a cabo la eliminación del tráfico. "El Corte Inglés tiene mucha fuerza", señala Antonio. Varios taxistas, pocos metros más allá en la parada que tienen en la misma plaza, coinciden: "es el que manda". Y añaden que "peatonalizar es muy bonito pero haría esta zona impracticable".

La preocupación de estos sectores en torno a este posible cambio urbanístico contrasta con el positivismo de otros miembros. "Me parece estupendo", comenta José Antonio, quiosquero de la Plaza de la Encarnación". Basa su opinión en otras peatonalizaciones: "a la Avenida le ha venido de maravilla". Confirma su visión María José, vecina cercana a la calle Laraña y defensora de "un centro para pasear". No obstante, no se olvida del transporte: "una parada de Metro sería lo ideal".