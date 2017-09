Los 'pedristas' están confiados en conseguir el 20% de los avales

Eva Patricia Bueno, secretaria general de la agrupación socialista de Miraflores y ex concejal del Ayuntamiento, presentó ayer su precandidatura a la Secretaría General del PSOE sevillano, defendiendo que cuenta con "todas las posibilidades" de conseguir los aproximadamente 2.130 avales necesarios para desencadenar unas elecciones primarias en las que competiría con la aspirante a revalidar el liderazgo de la organización provincial, Verónica Pérez.

La secretaria general de la agrupación socialista de Miraflores presentó su precandidatura acompañada por los alcaldes de Dos Hermanas y Las Cabezas de San Juan, Francisco Toscano y Francisco Toajas, respectivamente. Entre las decenas de asistentes a la concentración, figuraban, entre otros, la ex consejera de Gobernación y de Justicia y después de Justicia y Administración Pública, Evangelina Naranjo; el ex secretario provincial de UGT Juan Antonio Gilabert o la ex concejal Encarnación Martínez.

Toscano fue el encargado de presentar a Eva Patricia Bueno, alineada en el sector del PSOE de Sevilla partidario del secretario federal del PSOE, Pedro Sánchez. Tras definirla como una persona "sencilla, pero formada" y desgranar su trayectoria política e institucional, Toscano defendió que Eva Patricia Bueno es "la mejor persona" para promover el "cambio" que requiere el PSOE de Sevilla frente a "la otra candidata", en alusión a Verónica Pérez, encuadrada en el sector del PSOE de Sevilla afín a la presidenta andaluza y secretaria general del PSOE de Andalucía, Susana Díaz.