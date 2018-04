Otro periodista fue multado por la Policía en el traslado del Gran Poder

Una situación calcada aunque en este caso no ha habido embargo, al menos de momento. Antonio Cattoni, periodista de Canal Sur Radio, también fue denunciado durante el traslado del Gran Poder a la Catedral, el pasado 3 de noviembre de 2016. Cattoni se ha enterado de la existencia del expediente sancionador a raíz del embargo recibido por su compañero José Manuel de la Linde, quien ha comprobado la existencia de su expediente, en los mismos términos y con la misma multa, aunque en este caso no ha recibido embargo alguno por el momento.

Cattoni explicó a este periódico que tras tener conocimiento de la sanción de José Manuel de la Linde sospechó que él podría haber corrido la misma suerte, ya que el policía también le identificó: "Yo fui testigo de todo, aunque el que estaba realizando las tareas informativas era José. Yo iba a cierta distancia. Al tercer encontronazo con el policía me metí a mediar. Hubo momentos de mucha tensión. También me presenté como periodista y el agente me identificó. Después de conocer la multa yo estaba también con la mosca detrás de la oreja". La denuncia de Cattoni es calcada a la de De la Linde, "es un copiar y pegar", con el mismo importe, 601 euros, aunque por el momento no se le ha embargado la devolución de hacienda, como el caso anterior.

El pasado miércoles la Asociación de la Prensa de Sevilla, tras conocer estos hechos, consideró como "muy grave" la actuación del agente de la Policía Nacional que denunció a los periodistas cuando se encontraban en el ejercicio de la profesión, en este caso cubriendo el traslado del Señor del Gran Poder.