"Los pícaros de las tecnologías son los vendedores de humo"

De anglicismos como el marketing o el software, José Luis Marijuán (Granada, 1974) ha dado un salto casi sin red en su primera incursión literaria a la novela picaresca. Es autor de El Pícaro Comediante (Alfar).

-Salvo referencias al vino de Constantina y una mención a la Universidad de Valladolid, no hay topónimos ni fechas...

Tenemos en marcha un proyecto de consorcio para llevar tecnología y empresas andaluzas a Colombia"

-No he querido situarla en ningún sitio concreto ni en una época determinada. Prefiero que el lector la ubique donde quiera.

-Es director de operaciones del clúster digital más numeroso de España. ¿Mande?

-El clúster es la evolución de la patronal tradicional para optimizar los recursos con las nuevas posibilidades tecnológicas.

-¿Nuevas tecnologías y viejas raíces?

-Llegué al mundo de la economía desde un punto de vista académico. A mí me hubiera gustado estudiar Geografía y Letras, pero qué hago yo con eso. Tendría que quitarme el hambre a guantazos. En mi profesión he tenido que escribir mucho y eso me ayudaba. Proyectos, presentaciones.

-¿Esta novela es un desahogo o una carrera incipiente?

-Siempre tuve el anhelo de escribir, pero nunca he encontrado el momento idóneo. Lo curioso es que esta novela ha salido cuando menos tiempo tenía y más dificultades para hacerla. Ya estoy metido en una segunda novela.

-Este lector ha encontrado ecos de la película 'Barry Lindon' o del soldado Svejl de Hasek...

-Lo de Barry Lindon es evidente, soy muy fan de la literatura anglosajona y de darle a la amargura un punto de comicidad. Como referencia literaria, además de toda la tradición española, yo hablaría de La conjura de los necios. Todo lo que leo lo olvido rápidamente salvo esa novela.

-¿La picaresca desapareció como género y sigue como realidad?

-Rinconete y Cortadillo o El licenciado Vidriera se podrían escribir ahora. En eso los españoles no hemos cambiado nada. Somos realmente los mismos.

-¿Hay picaresca en las nuevas tecnologías?

-A ese tipo de pícaros se les llama vendedores de humo.

-¿Se llevan bien las letras y los inventos tecnológicos?

-Andalucía es tierra de poetas, pero en desarrollo tecnológico sólo nos superan Madrid y Cataluña, ésta por muy poco.

-¿Su segunda novela?

-Tratará sobre una sociedad burguesa rural muy pegada a la tierra, en la Sierra Norte de Sevilla y las de Córdoba y Huelva, una zona fortísima económicamente que entró en decadencia con el franquismo y la democracia.

-¿Proyectos no literarios?

-Un consorcio para llevar tecnología y empresas andaluzas a Colombia. Y la digitalización de la economía andaluza.

-¿Una escapada no literaria?

-Deportes que cada vez practico menos, como el esquí o el kite-surf.

-¿El sueño de Leonardo?

-Necesito el contacto con la naturaleza: esquiar, correr por el campo. Con la montaña y el mar porque aquí no tenemos selva.