Remedios de la abuela: tratamientos eficaces y poco invasivos

No hay forma de erradicar los piojos de las cabezas de los niños. Los piojos, en otro tiempo relacionados con la extrema pobreza y condiciones de insalubridad, hoy no distinguen clases sociales y siguen siendo el problema protagonista de muchas aulas y algunas veces este problema se puede llevar hasta los meses de verano, creando un gran contratiempo para los que se pueden ver infestados. Al tratar de combatir los piojos no basta con eliminar los insectos que se encuentren en la cabeza si no que hay que eliminar las liendres, y para ello hay que tener paciencia y peinar el pelo hasta que no quede ningún rastro o ayudarse de aceites o otros productos naturales, porque los remedios caseros para los piojos son de una gran efectividad siempre que se realicen con constancia y no en una sola aplicación, ya que las liendres y los piojos han creado resistencia sobre muchos químicos de los productos farmacológicos, que deben reformularse cada cierto tiempo a riesgo de resultar totalmente obsoletos para la plaga.

Los baños de vinagre pueden ayudar a matar a los engorrosos piojos pero estos no servirán de nada si luego no nos entretenemos a sacar las liendres que se deslizan mejor usando una mezcla de aceites sobre la cabeza e incluso mayonesa, para que así el peine se deslice con suavidad y se lleve por delante a los huevos que quedan adheridos al pelo.

También se puede utilizar ruda, una planta muy indicada para matar a los piojos, así como ajos, que con su olor tan penetrante pueden derribar a estos molestos huéspedes de las cabezas de los más pequeños.

Batidos Detox, mascarillas y otros remedios naturales hechos en casa

Los conocidos como remedios de la abuela siguen siendo los menos invasivos y los que aprovechan los productos naturales que tenemos a nuestro alrededor. Y es que estamos rodeados de verdaderos aliados contra las dolencias y su prevención. Por ejemplo, el aguacate, tan rico en antioxidantes y ácidos grasos sirve para el cuidado de la piel o del cabello, y teniendo uno a mano se pueden crear mascarillas faciales de una gran efectividad. Las recetas populares de batidos detox son sin duda las más efectivas ya que parten solo de productos naturales, verduras que han de contribuir a limpiar el hígado, acelerar las funciones renales y dar un gran aporte de vitaminas y minerales a nuestro organismo. Estos batidos tan populares hoy en día, resultan muy hidratantes para los días de calor siempre en función de las frutas y verduras que se usen, siendo los batidos detox de piña unos de los más hidratantes y diuréticos. Pero las combinaciones son increíbles y en algunas de ellas también se puede usar el té verde, que combina una fuerte función antioxidante de este tipo de té así como la tonificación que da la teína al cuerpo.

Y no solo las personas podemos beneficiarnos de las múltiples propiedades de los productos naturales, también nuestras mascotas. Los gatos, por ejemplo, pueden contar con remedios efectivos para combatir sus resfriados que también se dan en verano y resultan tan molestos para los animales como para los humanos que los padecen.

Una nueva actitud saludable se impone en la sociedad de las prisas pero también de un sentido común que se está extendiendo y lleva a revisar aquellos consejos de las abuelas que tan buenos resultados nos proporcionaban y que hoy día se recogen en blogs de Internet de reconocido prestigio, ofreciendo un servicio gratuito para todos aquellos que acostumbran a compartir en las redes sociales y lo aplican en sus hogares con resultados a la vista y siempre excelentes, que contribuyen a que conozcamos las múltiples propiedades de los alimentos que consumimos al darles otras funciones.