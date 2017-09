La playa de Sevilla cambia de estrategia

A la playa de Sevilla le faltan bañistas. Su inauguración a finales de junio en el Muelle de las Delicias generó una gran expectación, pero el entusiasmo se fue desinflando entre los locales, especialmente en el mes de agosto, con escasa afluencia de público durante el día, según confirman trabajadores del recinto y de otros establecimientos de la zona. Esto ha llevado a sus promotores a cambiar de estrategia y apostar más por una terraza de verano al atarceder que por el chapuzón en la piscina. El cambio se aplicó ayer.

Puro Evento Andalucía sigue siendo el dueño de Beach Sevilla, que pasa ahora a llamarse Sunset Sevilla. Sí cambia su explotación y todo el equipo de camareros y de relaciones públicas, a cargo de dos jóvenes de Dos Hermanas vinculados al ocio nocturno, Pete Cabrera y Chema Gómez.

Puro Evento Andalucía niega el fracaso y quiere prolongar la actividad hasta octubre

"Queremos darle un cambio de imagen y ofrecer una programación de eventos, con conciertos en directo de flamenco, música electrónica, funky", comentaba ayer Chema Gómez, que ultimaba los detalles para la reinauguración del espacio que iba a tener lugar esa misma tarde. "Queremos darle más uso de terraza de verano y ofrecer comidas. También queremos atraer a estudiantes de Erasmus y extranjeros en general". Los nuevos responsables afirmaron que cambiarán los precios por el uso de las hamacas, la piscina y la pista deportiva de arena, más económicos. "Queremos que este muelle se convierta en el nuevo Paseo de Colón", destacó uno de los responsables.

Algunos antiguos trabajadores reconocen que la iniciativa "no ha ido tan bien como se esperaba" y la califican de "fracaso". Los responsables de Puro Evento Andalucía lo niegan, y afirman que están "muy contentos con el resultado, teniendo en cuenta que es el primer año y que julio y agosto son meses muy malos en Sevilla". La empresa asegura que el cambio de estrategia se debe a un intento por atraer otro tipo de público y no por problemas de afluencia, aunque no ofrecen datos de las visitas registradas. Los empresarios afirman que tienen los permisos necesarios por parte del Puerto de Sevilla para prolongar su actividad hasta mediados de octubre. Sin embargo, la Autoridad Portuaria informó ayer a este periódico de que esta empresa sólo cuenta con una autorización administrativa para el desarrollo de su actividad en el muelle de Las Delicias hasta mediados de septimbre. "Si quieren continuar su actividad, nosotros encantados, pero tendrán que presentar una solicitud y el Puerto la estudiará", apuntó el organismo estatal.

El Muelle de las Delicias ha atraído en los últimos tiempos a varios proyectos empresariales, algunos con más fortuna que otros, como la desaparecida noria o el restaurante Puerto Delicias. Otros espacios, sin embargo, se reinventan, como la terminal de cruceros, que compagina sus funciones oficiales con la de centro cultural y de ocio. Así, desde finales de junio, la terminal acoge una exposición de Star Wars que ya ha cosechado unas 9.000 visitas.