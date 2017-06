"A la política hay que llegar trabajado, comido y viajado"

Su vida es un palimpsesto. Jaime Raynaud (Sevilla, 1948) nació en la misma Plaza Nueva donde después fue concejal. Cuando era Hospital de las Cinco Llagas fue como actor de teatro al Parlamento Andaluz donde ocupa escaño. Le faltó un sueño...

-¿Cómo llega al Ayuntamiento?

-Me llama Soledad Becerril. Yo había estado en la directiva del Betis entre 1996 y 1999.

-¿Participó en algún fichaje?

-Era el Betis de Finidi, Alfonso, Jarni, finalista de la Copa del 97 con el Barcelona. Fui secretario de la comisión organizadora de la construcción del nuevo estadio. Se presentaron más de cien proyectos y ganó González Cordón.

-¿Lo entendió Lopera?

-Sobre todo lo entendí yo.

-¿Se va con el manque pierda?

-Mi padre decía que sus hijos eran antes béticos que cristianos. Nos hacía del Betis antes de bautizarnos. Mi madre era su asidua acompañante cuando iban muy pocas mujeres al fútbol. Ella se acordaba de la victoria sobre el Madrid con el gol de Timimi a Ricardo Zamora. Mi padre murió y mi madre dejó de ir al fútbol. Entre todos la convencimos para que viniera a la final de 1977. Con el penalti de Esnaola a Iríbar se le saltaron las lágrimas.

-Me refería al manque pierda de la política. Usted fue, como la película de John Huston, el hombre que pudo Raynaud...

-Se dieron una serie de circunstancias internas y exógenas, me refiero al hundimiento del PA. Soledad Becerril ganó las elecciones en 1999 y yo iba a ser su delegado de Urbanismo. Todavía dicen que Alejandro no pactó con ella porque Soledad se negaba a ceder las competencias de Urbanismo. Días antes de las elecciones, me preguntó si yo estaba dispuesto a cambiar esa delegación por Transportes, Medio Ambiente o el Metro, y dije que sin problema. El pacto entre PA y PSOE se había hecho antes de las elecciones.

-De delegado fallido a portavoz.

-Soledad estuvo seis meses en el Ayuntamiento. Se fueron Carmen Diz, Martín Rubio, Carmen Martínez de Sola. José María Pareja dio un paso atrás. Me ofrecieron ser portavoz, yo estaba en México.

-¿La relación con Monteseirín?

-Muy correcta. La relación política no debe interferir nunca, nunca la relación personal. Estoy convencido de que se puede tener mano de hierro con guante de seda.

-Es cabeza de cartel en 2003.

-Batí el récord de votos del PP en Sevilla, pero nos faltó el último empujón. El electorado castigó muy duramente al PA por la traición de cuatro años antes.

-¿Usted se sintió traicionado cuatro años después?

-¿Que no me dieran una segunda oportunidad? Lo considero como un gaje más de la política. Cuando tú llegas a la política trabajado, comido y viajado, vives las cosas de manera distinta a que si te va todo en la política.

-¿Los estragos son menores?

-Mucho menores. Y lo relativizas todo de una manera exponencial.

-¿Incluso con quien encabezó la candidatura en 2007?

-Juan Ignacio Zoido también llegó a la política trabajado, comido y viajado, y eso imprime carácter.

-¿Se tomó el Parlamento como un destierro?

-Nunca lo consideré así. Ha sido muy gratificante. Estuve en cometidos muy afines a mi formación, Obras Públicas y Vivienda. Es cierto que la única ambición política que he sentido de verdad es la de ser alcalde de Sevilla. Una vez que no lo conseguí, lo demás viene todo por añadidura. Yo empecé a trabajar muy joven, con 18 años, y he tenido responsabilidades profesionales muy importantes. No he tenido ningún desasosiego por no conseguir determinada meta.

-¿Ha cambiado su vida al salir extramuros?

-Sigo yendo a pie al trabajo, aunque ahora con el calor cojo la Vespa. Me gusta caminar y observar. Soy, en frase de Paco Robles, un rancio. Me gusta la Semana Santa, me gusta la Feria, las tradiciones de Sevilla, pero no soy nada chovinista. Sólo me queda un continente por conocer y no comparto el discurso de que como Sevilla no hay nada. Sevilla es extraordinaria, pero como Sevilla hay muchas cosas en el mundo.

-¿Una afición secreta?

-Hace muchos años que escribo poesía en la variedad de los haikus japoneses. Soy muy espartano, muy riguroso con la métrica japonesa de las 17 sílabas. Me han ofrecido publicarlos. Todos los sábados mando un haiku a mi grupo parlamentario. También los mando a mis hermanos, amigos y a la tertulia con la que me reúno desde hace cuarenta años los primeros lunes de mes en el bar Dueñas.

-¿Vivirá en las Cinco Llagas el cambio que augura su grupo?

-Esa oportunidad histórica está ahí después de cuarenta años de socialismo monolítico. Hay que hacerlo simplemente por higiene democrática. Los propios socialistas son conscientes de que el tiempo del socialismo en Andalucía está agotado. Y el modelo también.

madrinas. En 2003 lideró la lista del PP en Sevilla. En la imagen, lanzamiento electoral con Soledad Becerril, alcaldesa de Sevilla de 1995 a 1999, y Teófila Martínez, de Cádiz hasta 2015.