Los populares afean al alcalde que "no haga nada" por el empleo

El portavoz adjunto del grupo municipal del PP, Alberto Díaz, lamentó ayer que el alcalde, al que achaca "incumplimientos" y "falsedades", no haya hecho "nada de nada" en materia de empleo. En rueda de prensa, Díaz mostró su preocupación por la "inexistencia" de planes propios municipales de empleo, así como de la "prometida" preocupación de Juan Espadas por los sevillanos que se encuentran en desempleo.

El popular indicó que "lo que sí ha habido" por parte del gobierno local de Espadas son "incumplimientos, incapacidad en la gestión de poner en marcha planes de empleo, faltar a la palabra dada respecto a cuando estaba en la oposición o falsedad en denominar planes de empleo a lo que en realidad son subvenciones directas". Además, destacó que es "especialmente vergonzoso que el gobierno socialista se arrogue la bajada del paro, cuando éste se debe a la política de empleo y a la reforma laboral del PP a nivel estatal", abundó el concejal.

En concreto, el portavoz popular criticó que el alcalde está "improvisando" en la ejecución de los planes de empleo de la Junta de Andalucía, por lo que "no se aprovecha el trabajo de las personas contratadas, no se planifican las tareas, se pisan competencias municipales y se ignora a los sindicatos municipales". Igualmente, recordó que el PP le propuso a Espadas "durante dos años consecutivos" liderar ante la Junta una propuesta para un "verdadero" plan integral de empleo autonómico en zonas desfavorecidas, cofinanciado en un 10% por el Ayuntamiento, por importe de diez millones de euros, a desarrollar en el Polígono Sur, Torreblanca, Alcosa o Amate. "Lo ha desestimado en las dos ocasiones, anunciando, en cambio, planes específicos de empleo en esos barrios, sin desarrollar ninguno", afirmó.

Además, Díaz reprochó al primer edil los "escasos los créditos consignados" en el presupuesto municipal para el desarrollo de escuelas taller y talleres de empleo, así como que no se haya intervenido para la reapertura de la escuela de hostelería de Torreblanca. De igual modo, el edil popular señaló que el gobierno local con respecto a las contrataciones de personal, "se vienen realizando sin cambios", y en cuanto a las vacantes, "no se convocan las plazas ofertadas de ejercicios anteriores, y no se da solución al problema de la nueva relación de puestos de trabajo del personal municipal".