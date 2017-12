Cuatro jueces rechazan resolver la absolución de Rubén Castro

Cuatro jueces de la Sección Cuarta de la Audiencia, especialista en violencia de género, han presentado un auto en el que resuelven su abstención para no resolver el recurso de la sentencia que absolvió el futbolista del Betis Rubén Castro de violencia machista, según informa Radio Sevilla.

Los cuatro magistrados José Manuel de Paúl, Margarita Barrios, Francisco Gutiérrez y Carmen Barrero entienden que "su imparcialidad se ve afectada porque al resolver el recurso al auto que dio por concluida la investigación dieron por probados hechos que luego el fallo ha considerado no probados; y añadieron nuevos delitos por los que fue juzgado el delantero bético", recoge la citada información. Estos jueces sostuvieron que la expresión "te mato" integraba en principio un delito de amenazas del que finalmente ha resultado absuelto el jugador.

La resolución de esta abstención solicitada será valorada por el único magistrado de la Sección Cuarta que no se ha abstenido, el juez Carlos Lledó, junto a otros dos jueces de la Audiencia. Una vez resuelta, otro tribunal valorará el recurso a la sentencia que absolvió a Rubén Castro, informa la emisora.

En los razonamientos jurídicos de la sentencia que absolvió al fútbolista, el juez explica que, salvo en el caso del hecho ocurrido el 1 de mayo de 2013, del que se propusieron testigos presenciales, "en los demás hechos objeto de la causa no se ha contado con testigo presencial alguno, existiendo eso sí, testigos de referencia", principalmente dos amigas de la denunciante, además de documentos médicos respecto a a la supuesta agresión del 27 de mayo.

Sobre esta última denuncia de los hechos ocurridos en la madrugada del 27 de mayo, el juez aplicó el principio legal del in dubio pro reo -en caso de duda se opta a favor del acusado-, por cuanto en la declaración de la joven "se ha echado en falta, a lo largo del proceso la necesaria concordancia y coincidencia en datos que no se pueden entender fueren menores o intrascendentes". Para el magistrado, resultaban indicativas las "contradicciones" en las que incurrió la denunciante a lo largo del proceso en cuanto a si se encontró acusado en el interior de la discoteca Bilindo y respecto a si volvió al hotel junto a su hija a la mañana siguiente. También apreció contradicciones en cuanto a la "inflamación de la cara", que según una declaración en el juzgado durante la fase de instrucción se le produjo en el interior del hotel, mientras que en su declaración en la Policía y en el juicio aseguró que fue durante el trayecto en el coche cuando se le inflamó. "Llama pues la atención que alegado como motivo para hospedarse en el hotel junto al encausado, el hecho de no querer que su familia le viese las marcas en la cara, al día siguiente por la mañana recoja a su hija y retorne al hotel (ello implica que las lesiones sean vistas por su hija), y que las marcas de las lesiones no fueran vistas ni por el recepcionista del hotel del turno de noche, ni por la recepcionista del turno de mañana", argumenta el fallo.

En cuanto al resto de hechos denunciados, en los que sólo se cuenta con la declaración de la joven y testigos de referencia, la sentencia consideró que estas pruebas resultaban "ciertamente insuficientes en aras a acreditar los hechos". Dijo además el juez que la declaración de los testigos de referencia ha resultado "especialmente imprecisa y poco determinante", introduciendo en su relato "generalidades, hechos y datos que no concretó ni precisó en modo alguno".

El juez concluyó que tampoco había pruebas del delito maltrato habitual imputado, por cuanto "valorada en su conjunto la prueba practicada no se puede entender acreditado el delito de malos tratos habituales por el que se acusa, no habiéndose probado una actitud en el encausado, respecto a la que fuera su pareja sentimental que hubiere estado protagonizada por la imposición de prohibiciones, actitudes de control o sometimiento, violencia o menosprecio".