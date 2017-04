El presupuesto entrará en vigor en mayo tras su aprobación definitiva

El gobierno en minoría del socialista en Juan Espadas necesitó ayer su voto de calidad, el apoyo directo de Ciudadanos (con los ediles socialistas sumaban 14 votos) y la abstención de Participa Sevilla para sacar adelante definitivamente el presupuesto municipal para 2017, tras una larga negociación de los cinco grupos políticos que integran la Corporación. El Partido Popular e Izquierda Unida, con 12 y dos ediles respectivamente, dieron su voto en contra, de ahí la necesidad de un desempate por medio del alcalde.

Las cuentas, sin embargo, no entrarán en vigor hasta el mes de mayo, porque antes deben publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), someterse durante 15 días a las reclamaciones ciudadanas y volver a publicarse. La demora afecta a los nuevos proyectos y las nuevas inversiones, que tienen que esperar a ese mes para empezar a ejecutarse, lo que no sucede igual con las iniciativas que comenzaron con el presupuesto de 2016, que se prorrogó hasta tener un acuerdo.

En cifras, las cuentas de la capital para 2017 son un 3% superiores a las de 2016 y ascienden a 951 millones de euros -el consolidado que incluye a las empresas municipales y organismos autónomos- de los cuales 60,6 millones de euros se destinan a inversiones que benefician directamente a la ciudad. Las aportaciones de los grupos políticos han mejorado el proyecto inicial del gobierno socialista en 19,5 millones de euros.

Tras la votación, el portavoz del Grupo Popular Alberto Díaz lamentó que la aprobación de los nuevos presupuestos llegue "cuatro meses tarde", manifestando que desde el Partido Popular corresponde "estar atentos" al cumplimiento de lo aprobado, porque Díaz teme que las nuevas cuentas queden en "papel mojado". El propio Espadas cerró el debate, agradeciendo la "coherencia política" de las fuerzas que permitieron la aprobación de los nuevos presupuestos, y reconociendo que el PSOE no goza de "cheques en blanco" por parte de ninguna de tales fuerzas. Del mismo modo, avisó de que el PSOE y el Partido Popular son "fuerzas antagónicas" y promueven "modelos" diferentes, abundando que los socialistas no estaban dispuesto a aceptar el "chantaje político" de los populares. "No podemos gobernar con su programa", avisó el primer edil.