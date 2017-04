El PP avisa de que las "previsiones presupuestarias" no incluyen la bajada del IBI

El Grupo Popular del Ayuntamiento de Sevilla ha advertido este martes de que las "previsiones" elevadas por el Consistorio al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para 2018, 2019 y 2020, estipulan para cada año los mismos ingresos en concepto de impuesto de bienes inmuebles (IBI) que en 2017. Tal extremo prueba según los populares, que el Gobierno local del socialista Juan Espadas "no tiene ninguna intención" de bajar el IBI en 2018 y 2019, pese a haberlo acordado así con Ciudadanos.

En rueda de prensa, Beltrán Pérez, portavoz adjunto del Grupo popular, ha recordado el acuerdo alcanzado entre el Gobierno local socialista y C's, para que la formación naranja apoyase los actuales presupuestos municipales, que contemplan ingresos por 963,1 millones de euros y gastos por 951,4 millones para el Ayuntamiento, sus sociedades municipales y entes autónomos.

Tal acuerdo incluía entre otros aspectos el compromiso de reducir "incondicionalmente" un tres por ciento el impuesto de bienes e inmuebles (IBI) tanto en 2018 como en 2019, cuando por cierto se celebrarán elecciones municipales. A tal efecto, cabe rememorar que el acuerdo alcanzado ya entre Ciudadanos y el PSOE para la aprobación de los presupuestos municipales de 2016 recogía igualmente una bajada del diez por ciento en IBI a lo largo de los tres ejercicios siguientes, pero se trataba de una medida supeditada al aumento de los ingresos procedentes del Estado (PIE), un incremento que de momento no ha sucedido.

Con este escenario sobre la mesa, Beltrán Pérez ha expuesto que sólo cuatro días después de ser formalizado aquel pacto entre el PSOE y Cs para la aprobación de los vigentes presupuestos, el Ayuntamiento enviaba al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas sus previsiones presupuestarias para los ejercicios 2018, 2019 y 2020, incluyendo para cada una de esas anualidades la misma previsión de ingresos en concepto de IBI que en 2017, unos 188,653 millones de euros.

Tal extremo, según Beltrán Pérez, pone de manifiesto que "la documentación oficial sobre las previsiones de ingresos (del Ayuntamiento) no recoge" siquiera la aplicación del mencionado acuerdo, lo que a su juicio prueba que Espadas "va conformando a diario a unos y otros (grupos municipales) para seguir siendo alcalde". "Espadas cierra acuerdos ficticios para continuar de alcalde un día más", ha lamentado.

Además, ha avisado de que las citadas previsiones reflejan que el alcalde no sólo "no tiene ninguna intención" de cumplir su acuerdo con Ciudadanos, sino tampoco de bajar el IBI y aliviar la presión fiscal a la ciudadanía. Recordando que el primer acuerdo presupuestario entre el PSOE y Cs ya se revelaba como "una ficción", porque estaba subordinado al incremento de la PIE y "sabían que no iba a subir", Beltrán Pérez expone que "la palabra de Espadas se devalúa cada vez más". "Promete cosas que sabe que no puede cumplir", ha dicho.

Además, ha criticado que en las previsiones de ingresos del Ayuntamiento, los socialistas no hayan incluido los más de 50,8 millones de euros que según los populares habría dejado de ingresar el Consistorio desde 2013, por el impago del incremento anual acordado respecto a la Participación (de los municipios) en los Tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía (Patrica).

El préstamo de 19 millones

Y por último, ha advertido de que en las "previsiones" elevadas al Ministerio de Hacienda, el Gobierno local socialista contempla para cada una de las tres anualidades de 2018, 2019 y 2020, un préstamo de 18,96 millones como el incluido en los actuales presupuestos municipales de 2017. Así, avisa de que se trata de un modo de comunicar al Estado que el Ayuntamiento solicitará en las próximas anualidades un préstamo por el mismo importe que el planeado en los presupuestos municipales de 2017, "con absoluta indeterminación sobre para qué se solicita ese crédito".

Avisando de que con las "previsiones" enviadas al Ministerio el Ayuntamiento afrontaría la concertación de cuatro créditos por casi 76 millones de euros, ha acusado a los socialistas de "volver" a la senda de "endeudamiento" que condujo al Ayuntamiento a la "ruina". Al respecto, ha abundado que gracias a la "inercia" de bajada del endeudamiento marcada por el anterior gobierno local del PP, el propio Gobierno local socialista había incluido en sus previsiones anteriores que la deuda del Ayuntamiento se rebajase a 268 millones en 2018, y tal previsión habría sido corregida hasta los 326 millones de euros.

Por eso, Beltrán Pérez ha reclamado al Gobierno local del socialista Juan Espadas que "renuncie inmediatamente" a los mencionados préstamos.