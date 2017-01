En prisión el autor del crimen de una sevillana en Canarias

El presunto autor de la muerte de una mujer sevillana de 42 años en el municipio grancanario de Telde ha ingresado en prisión, según informaron ayer a Europa Press fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC). Esta persona está siendo investigada por un delito de homicidio y quedó ayer a disposición del juzgado de Instrucción número 3 de Telde. El caso continúa bajo secreto de sumario.

El cuerpo sin vida de la mujer, natural de Sevilla y que vivía sola en un piso alquilado en el barrio de La Higuera Canaria, fue descubierto el pasado viernes por la mañana en el suelo de la cocina con heridas de arma blanca. La víctima fue encontrada tendida en el suelo de la cocina y ensangrentada. El cadáver fue descubierto gracias a unos amigos de la víctima, que habían intentado localizarla sin éxito durante varios días. Tras llamar a la puerta de su casa y no obtener respuesta, vieron por la ventana que la vivienda estaba revuelta y alertaron a la Policía Local. Una vez abrieron la puerta del domicilio, los agentes la encontraron sin vida.

Aunque no ha trascendido nada sobre la identidad del detenido, no se descarta que éste fuera pareja o ex pareja de la víctima, por lo que se trataría de un caso de violencia machista. La mujer podría llevar varios días muerta cuando fue hallada.