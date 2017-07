Casi 40 propuestas que aúnan "justicia, equidad e inclusión"

"Ofrecemos a las personas cursos que tratan temas de actualidad y que afectan a su quehacer cotidiano: política, deporte, alimentación, terrorismo, periodismo... Algo que te puede resultar útil en tu día a día. El conocimiento debe ser abierto, no un privilegio ni un negocio. Y una universidad pública debe ser capaz de conseguirlo", puso de relieve Guzmán, que anunció: "Cada día estamos más cerca de traer titulaciones oficiales a los pueblos, concretamente a Carmona".

Ángel Gabilondo aboga por la "legítima rareza"

El curso Los desafíos al Estado de Derecho: Un new deal equitativo e inclusivo. In Memoriam Rosario Valpuesta comenzó ayer en la UPO con la apuesta por el debate sobre la garantía de las libertades actuales frente a la vulneración de los derechos humanos. Empezó con la proyección de la conferencia de Rosario Valpuesta Los retos actuales de la democracia: de la democracia burguesa a la democracia radical. Posteriormente, el ex ministro de Educación Ángel Gabilondo expuso su ponencia Los deberes del ser humano y el sentido de una declaración. "Hay que restablecer el sentido humano de la economía. Vivimos en el mundo de la dinerología, incluso hablando de educación, escucho términos como cliente o negocio. Hay que desarrollar la legítima rareza. Las personas han de ser diferentes y tenemos derecho a la diferencia sin diferencia de derechos", refiriéndose a que todas las personas deben de tener los mismos derechos sin depender de su procedencia, su orientación o su posición dentro de la sociedad. "Una de las claves de los derechos universales es que son inherentes a la persona", apostilló.