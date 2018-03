La publicidad de la Consejería de Turismo no usará el logo de 'Best Travel 2018-Sevilla'

El parlamentario del PP Jaime Raynaud criticó ayer que PSOE, C's y Podemos rechazaran en el Parlamento andaluz una proposición para incluir el logotipo Best Travel 2018-Sevilla en las campañas publicitarias de la Consejería de Turismo. El objetivo es "que toda Andalucía se beneficiase de que una publicación de tanto prestigio eligiese por primera vez una ciudad española como mejor destino del año". El diputado destacó la "enorme" repercusión que tiene la publicación Best in Travel de Lonely Planet, que en 2017 llegó a más de 1.400.000 suscriptores en el mundo y a 21.600 en España. "Debe ser aprovechado por el conjunto del sector turístico andaluz".

C's argumentó que la iniciativa podía suponer una "discriminación positiva" hacia Sevilla. Además, el PSOE señaló que "no podía acometerse porque Turismo hacía su programación con un año de antelación". Raynaud recordó que poco antes se había aprobado que camiones de fruta de Almería lleven un logotipo promocionando el turismo de esa provincia.