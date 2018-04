La publicidad del entorno de la Catedral tendrá una imagen única

Establecer un modelo único de publicidad en la zona más sensible de la ciudad. El Ayuntamiento marcará mediante una regulación cómo deben ser los elementos publicitarios en la calle San Fernando, la Puerta de Jerez y la Avenida de la Constitución, entorno más próximo de los monumentos Patrimonio de la Humanidad de la ciudad. Mediante esta normativa establecerá los colores, el tipo de letra y la disposición de la publicidad de los comercios, entidades bancarias, compañías de seguros y despachos profesionales que se asientan en estas calles, alrededor de 90. El plazo para regularizar toda la publicidad será de un mes, prorrogable a otro más, una vez emitida la resolución. El delegado de Hábitat Urbana, Turismo y Cultura, Antonio Muñoz, ha aseverado que antes del verano la adaptación debe estar completada.

La imagen que ofrecen muchos de los comercios y establecimientos del entorno de los monumentos Patrimonio de la Humanidad deja mucho que desear, como ha aseverado Muñoz durante la presentación de estas medidas: "Una de las intenciones de este gobierno era resolver la degradación paisajística de San Fernando, la Avenida y la Puerta de Jerez". De los 335 elementos existentes el 82% no cumple la ordenanza municipal de Publicidad. "Queremos establecer un modelo único que mime nuestra zona más sensible". Los técnicos de la Gerencia de Urbanismo.

En cuanto a los rótulos, se utilizarán los colores Blanco (Ral 9010) y Dorado (Ral 1001). La tipografía será Leelawadee (relación anchura 1.10). Serán siempre letras sueltas de materiales pétreos, acero y aluminio lacado. No se permitirán rótulos, ni vinílicos en puertas y escaparates. Los toldos se adaptarán a los elementos arquitectónicos de fachadas, de forma que permita hacer una lectura adecuada de la misma, respectando tamaño de huecos, cornisas, etcétera. Se colocaran en los huecos, siendo estos de color blanco y beige. Llevaran rótulos en la parte inferior derecha con los colores permitidos. Las actividades que se desarrollen en las plantas superiores se especificaran mediante directorios, realizados en materiales y colores especificados, de forma que el tamaño máximo de letra sea 3 centímetros, se situarán adosados a fachadas mediante letras sueltas y en los laterales de los huecos de entrada siempre respetando los elementos arquitectónicos de la fachada, y realizados en las materiales y colores reseñados anteriormente. La numeración de los inmuebles, irá colocada en la esquina superior derecha, no superando una altura de 20 centímetros, adosada a fachada en los materiales señalados. La elaboración de los rótulos se llevara a cabo teniendo en cuenta el hecho de que el destinatario será el publico que tanto va ser cliente de los distintos locales, como aquellos que mayoritariamente hacen uso de este eje como itinerario cultural, de modo que ayude a crear un ambiente que no distorsione la visión que de conjunto que el visitante tiene que lograr al ir descubriendo esta parte de la ciudad, y no tenga que ir eliminando esta primera capa de rótulos y publicidad para poder ir accediendo a encontrar el valor arquitectónico, estético y cultural escondido en cada fachada de cada edificio.

En paralelo a esta regulación, el Ayuntamiento hará una modificación de la ordenanza de Publicidad para adaptar mupis, paradas de Tussam y otros elementos de mobiliario urbanos. En cuanto al tranvía, Muñoz ha asegura que se "reflexionará"si tiene también que adaptarse al ser un elemento móvil.