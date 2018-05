¿Cómo te puede ayudar un comparador de préstamos?

Se acerca el buen tiempo, la primavera ya está aquí. El buen tiempo se junta con las ganas de salir a pasear, quedar con amigos para tomar algo en vuestro bar favorito o simplemente ir a cenar con tu pareja en aquel nuevo restaurante que tan buenas críticas tiene. Además, que ahora da gusto irse de fin de semana a la playa o respirar aire fresco en la montaña. ¿No?

Todo esto supone un esfuerzo económico para nuestro bolsillo, que además, puede no estar del todo recuperado del gasto navideño. Si lo que buscas es una pequeña financiación para estos pequeños caprichos, una posible solución para ti son los préstamos online. Si bien es verdad que no podrás comprarte un piso, en el mercado crediticio puedes encontrar préstamos de 50€ hasta 40.000 dependiendo de a quien lo solicites. Además, la existencia de estos comparadores online, hacen del mercado crediticio un sitio mucho más transparente.

Algunos aún piensan que estar inscrito en el listado de morosos ASNEF es un inconveniente a la hora de pedir un préstamo, seguramente, si vas a bancos tradicionales, te van a excluir directamente, pero con las nuevas empresas online como Matchbanker, se pueden pedir préstamos con ASNEF. Sólo debes rellenar la solicitud y tras analizar tus datos personales, en 3 minutos tendrás el resultado. Fácil, rápido y gratuito.

Matchbanker para encontrar tu préstamo online

Sabemos que comparar todos los préstamos online es difícil, además que debes comprobar la letra pequeña, no vaya a ser que acabemos pagando más intereses que cuota. Aquí es donde Matchbanker te ayuda ya que te compara los servicios financieros con más de 30 entidades prestamistas, explicándote las características de cada uno ya sea el tipo de interés, comisiones de apertura, vinculaciones, etc. Otra ventaja es que no vas a tener que esperar mucho tiempo antes de recibir una respuesta, normalmente en unos 15 minutos tienes la aprobación o denegación del préstamo. Ayuda, ¿verdad?

Condiciones para salir de la lista de ASNEF

La verdad, es que no es complicado salir de ASNEF, pero debes cumplir una serie de requisitos que ahora te especificamos: se debe saldar la deuda, la deuda ya ha prescrito pues es superior a 6 años, cuando no hayas sido notificado por escrito de tu inclusión en el fichero, cuando la deuda reclamado no es real y, por último, cuando haya sido un caso de suplantación de identidad.

La verdad es que existen muchos comparadores online de préstamos pero te vamos a contar porqué debes confiar en Matchbanker. Primero de todo, porque en los últimos años ha sido todo un éxito en los païses nórdicos. Dinamarca es donde la empresa empezó sus actividades y rápidamente se expandió hacia sus vecinos Noruega, así como en Suecia y Finlandia. Recientemente, en el último año ha sido lanzado en Polonia y, finalmente, ha llegado a España. El segundo motivo es porque sus principales pilar son responsabilidad y transparencia, y esto es lo que ha convencido al mercado nórdico.

