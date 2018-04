"Me quedaré siempre con el abrazo de las familias"

"Me quedo con el abrazo de las familias que, en momentos de máximo dolor por la pérdida de un ser querido, dan las gracias por haber tenido la posibilidad de donar sus órganos. A los años han venido al despacho muchas personas para volver a mostrar su gratitud por esta posibilidad que le ofrecimos, la donación. Explican que la donación les ha ayudado a sobrellevar mejor el duelo. El hecho de pensar que, de alguna manera, la muerte de su familiar no ha sido en vano. La empatía y la solidaridad de las familias en momentos tan crueles es impactante. Nos ayuda a ser mejor personas". Ana María Coronil, veterana enfermera describe con estas palabras su principal recuerdo, el más impactante, de los 26 años de experiencia que atesora como coordinadora de enfermería de trasplantes en el Hospital Macarena, donde continúa ejerciendo enfermería.

Ana María conoce a la perfección el sistema de donación y trasplantes, como profesional y como paciente. A la edad de los 23 años Ana María entró en quirófano para recibir el riñón que le ha permitido contribuir durante media vida a salvar la de otros. En 1991 esta mujer asumió la coordinación de trasplantes en el Macarena. "En aquellos años comenzamos a escribir los protocolos, no había nada", recuerda. La ONT se fundó en 1989.

"Cuando me diagnosticaron insuficiencia renal se me cayó el mundo encima. Mi madre, a la que se lo debo todo, aprendió a realizar la diálisis. Sólo estuve seis meses hasta que me trasplanté el 14 de enero de 1984. Le debo la vida a mi donante. Nueve años después tuve a mi hija, Carmen", recuerda. Su último viaje como coordinadora de trasplantes lo hizo en helicóptero embarazada de siete meses. " El trabajo en la coordinación es muy duro y lo asumí para devolver a la sociedad la oportunidad que yo había tenido años antes", recuerda.