El alcalde reconoce el "problema del arbolado" pero lo achaca al gobierno del PP

El alcalde de Sevilla, el socialista Juan Espadas, ha anunciado que este martes se llevará a cabo una "reunión importante" sobre la situación del arbolado de la ciudad y las principales medidas a tomar, con la participación del concejal delegado de Hábitat Urbano, Antonio Muñoz (PSOE); responsables del área de Parques y Jardines y de las adjudicatarias del macrocontrato de zonas verdes, prorrogado hasta la adjudicación del nuevo modelo de gestión socialista, lo que se prevé que ocurra en septiembre.

Tras visitar el centro cívico Los Carteros, Espadas ha reconocido que se tiene un problema como ciudad con este asunto, pero deja claro que esa situación "no ha comenzado este verano, sino que empezó en el mandato anterior", advirtiendo de que el ya ex alcalde Juan Ignacio Zoido (PP) ya tenía informes sobre la situación un año antes de que terminara su gobierno, "pero no hizo nada".

Afirma que el debate sobre el arbolado está "claramente influenciado por el PP, que se ha llevado dos años de vacaciones y ahora pretende recuperar el tiempo perdido". "Hacen bien su trabajo de oposición, pero lo que no hicieron bien fue su trabajo de gobierno, que fue manifiestamente mejorable y especialmente este área, donde más vergüenzas tienen", agrega.

Espadas ha tirado de hemeroteca, recordando que la edil del PP Evelia Rincón, que ahora hace declaraciones sobre arbolado, antes dirigía un distrito, el Macarena, "donde la poda brillaba por su ausencia y, si había algo, era alguna tala indiscriminada, llegando a convertirse en la delegada de Distrito con peor valoración en todas las encuestas".

En este marco, advierte de que un año antes de terminar el mandato del gobierno del PP, Zoido conocía "perfectamente", con informes internos, la situación del arbolado y que el contrato de zonas verdes estaba funcionando "fatal", pero "no hizo nada". Entonces, se hablaba de un Parque Amate "seco, sin riego"; de la tala de Almirante Lobo; del Jardín Americano "destrozado"; del picudo rojo en la palmera o de los informes que "hablan de la situación de emergencia de cientos de olmos en María Luisa".

"Arbolado en el que no se ha intervenido en cuatro años"

"Hay arbolado en el que no se intervino en todo el mandato anterior, como es el caso de la Oliva", incide, por lo que pide al PP "responsabilidad, seriedad y rigor o acaso ya se le ha olvidado el árbol que cayó en La Raza y que, pese a decir que tenía que pagarlo el concesionario, al final lo pagó Parques y Jardines".

Señala que esto llevó a que el PSOE, al llegar a la Alcaldía, tuviera que elaborar con urgencia un inventario de más de 2.500 árboles con un estado "lamentable, consecuencia de muchos años de olvido". "En este tema el PP sólo tiene que callar", sentencia.

El retraso del nuevo contrato

Mientras tanto, subraya que el PSOE está "cada día" sobre este tema, insistiendo con las empresas para que hagan mejor su trabajo de lo que lo hacen e intentando "corregir los errores de ese macrocontrato que sólo se arreglarán de manera definitiva con más personal, que vendrá de la mano del nuevo contrato", que se prevé adjudicar en septiembre.

Espadas explica que el retraso se ha debido al nuevo sistema de adjudicación, que ya no pondera sólo la oferta económica, sino también la técnica, ha requerido "de más meses de los que se hubieran querido".

Restauración completa de la muralla de la Macarena

En este contexto, Espadas ha hecho mención, además al "grave" incidente de la muralla de la Muralla, que se restaurará "en su totalidad", a la parque se actúa de urgencia en todo el perímetro verde.

"Lo importante es actuar", incide, añadiendo que el coste de la reparación será abonado por quien lo estipule el contrato de la concesión, añadiendo que Parques y Jardines "asegura que el mantenimiento era del restaurante". "Si había cualquier cuestión de riesgo previsible se podía haber actuado antes o no, ya que los técnicos entendían que no se estaba ante un riesgo tan evidente", matiza.