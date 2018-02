El regreso de los paraguas

Guardados en el altillo o esperando en el paragüero. Esta semana tendrán bastante uso. El paraguas se volverá imprescindible para salir en Sevilla. La entrada de una borrasca -bautizada como Emma- traerá la esperada lluvia a la provincia, una inestabilidad que durará, como mínimo, una semana y con la que acabará el adelanto primaveral del que se había disfrutado los últimos días. Estos frentes, además, vendrán acompañados de viento fuerte.

La lluvia aparecerá especialmente, a partir de mañana, cuando la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé un 100% de probabilidad de precipitaciones, porcentaje que se mantiene toda la semana. Para el día de hoy el riesgo oscilará entre el 55% y el 85%.

Según detalló el meteorológo Luis Fernando López Cotín (delegado de la Aemet en Andalucía), "la borrasca entrará por el oeste y nos traerá precipitaciones intensas acompañadas de rachas fuertes de viento". Las temperaturas no mostrarán grandes cambios respecto a los días pasados. La mayor diferencia se apreciará en las máximas. La más baja se registrará mañana, cuando el termómetro no supere los 16 grados. Las mínimas, por contra, no descenderán de los 11 grados.

Para estos días, en las zonas de montaña, se espera la llegada de la nieve en cotas muy bajas. Se prevé también recoger acumulaciones superiores a los 150 litros por metro cuadrado en algunas zonas. Una cantidad de agua muy beneficiosa para el campo, que padece una preocupante sequía desde hace meses.

De hecho, ayer se reunió la comisión de desembalse de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) para analizar la situación de la cuenca y las futuras previsiones. El encuentro resultó clave para conocer las dotaciones de riego que el sector agrícola tendrá los próximos meses, fundamentales para el sector.

El volumen de los embalses que abastecen a Sevilla se encontraba ayer al 69,2% de su capacidad. De ellos, el de la Minilla era el que mayor cantidad de agua contenía, al 79% de su capacidad; seguido del de Melonares, con un 69,2%. El de Zufre estaba al 64,3% ; el del Gergal al 59,6%; el de Aracena al 55,7%; y el de Cala, al 29%.