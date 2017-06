"Soy un renacentista de chichinabo; hago de todo, bien o mal, pero lo hago"

Se mudó de la Cruz Verde a la calle Guadiana. Un giro de noventa grados junto al Jueves de Antonio Rueda Román (Sevilla, 1967), Luque en su cristalería.

-¿Conoce la historia de los ojos del Guadiana? Suenan a reflejo de un cuento de Borges...

Más que en el espejo, a Sevilla le gusta mirarse en el ombligo, es muy poco receptiva a lo nuevo"El único defecto del cristal es la fragilidad, pero si no se rompiera de qué vivía yo, el taller me duraba dos meses"

-Ha habido clientes que con el cambio se han ido a la calle Guadalquivir o Guadalete.

-En su libro Viaje a Portugal, Saramago dice que el río es un espejo en el que se reflejan Alcoutim y Sanlúcar de Guadiana, unidos por un barquero...

-(El barquero sigue, apunta un cliente). Vamos mucho a Burguillos del Cerro, un pueblo de Badajoz, y pasamos a Portugal.

-Dicen que además de cristalero es músico...

-Yo soy un renacentista de chichinabo. Hago de todo, peor o mejor, pero lo hago. La música es para mi hija Julia, que estudió violonchelo. Mi mujer se apuntó al Conservatorio y así entré en el coro. Empezamos con villancicos y hemos llegado a hacer el Aleluya de Häendel.

-La casa donde nació Cernuda terminó siendo una cristalería. ¿Piensa en el camino inverso, de la cristalería a la poesía?

-Por aquí vienen muchos artistas y se te impregnan su arte y sus indecisiones. Son muy indecisos cuando no están consagrados. Después, les cambia la personalidad. En eso, son todos iguales. El artista es un tipo clavadito.

-¿A Sevilla le gusta mirarse en el espejo?

-Más que en el espejo, en el ombligo. Aquí cerca tiene su estudio Andrés Marín, bailaor. Es un innovador y dice que Sevilla no es receptiva a las cosas nuevas.

-Con la cantidad de cosas nuevas que llegaron a la ciudad...

-Pero parece que la novedad asusta.

-¿El cristal es más escaparate o profundidad?

-Para mí tiene más de escaparate, es demasiado diáfano. Parece que el cristal es de fundación griega o romana. Nadie ha podido mejorarlo y mucha gente lo ha intentado: el polivinilo, el metacrilato. Más caros, pero no consiguen superarlo. El único defecto del cristal es la fragilidad, pero si no se rompiera de qué vivía yo. Si los cristales no se rompieran a mí me duraría esto dos meses.

-¿Qué hace cuando sale del espejo?

-Estoy escribiendo anécdotas de la posguerra. Mi abuelo decía que no era sevillano, sino macareno. Me gusta la genealogía y estoy buscando a mis ancestros.

-Es lo que decían los trianeros...

-Para él, el bar Plata y la calle de don Fadrique eran otro mundo.

-Ha escrito sobre inscripciones funerarias y las columnas de la Alameda. ¿En qué anda ahora?

-Estoy haciendo un trabajo sobre placas de la ciudad. De Cernuda hay unas cuantas, y de la ruta de la ópera. A veces encuentras nexos curiosos. Hay una placa en la calle Villegas, junto al Salvador, que está relacionada con el Hombre de Piedra y su leyenda de que se quedó de piedra por no arrodillarse ante una imagen.

-¿Con qué maderas trabaja?

-La samba, como el baile, el ramín. Vienen de África y América. Poco pino porque se dobla.

-¿Cristalero por familia?

-Cuando murió, mi padre tenía una empresa de aluminio, un taller de marquetería, de cristalerís, una empresa a medias de reparto de papel. Elegí la cristalería porque puede hacer todo el proceso una sola persona.

-¿Su primera mudanza?

-¡Qué va! Siempre persiguiendo artistas. En Palacios Malaver, abrí en 1983 junto al bar Hermanos Núñez en un taller de un hombre que hacía faroles granadinos y se los suministraba a la duquesa de Alba. En la Cruz Verde había una peletería artesana y aquí el taller del imaginero Bejarano. Es una zona de artistas.

-Su patio está lleno de cruces sin cruces. ¿Perfil cofrade?

-Relación amistosa y profesional. Aquí viene con un encargo el prioste de Montesión o el hermano mayor de los Javieres.

-¿Dónde se inspira?

-He sido devorador de novelas, pero el ensayo te da mucha más información.

-¿Cambiaron los tiempos?

-Mis padres se conocieron en un corral de la calle Arrayán. Había que casarse pronto, salir de casa y trabajar, porque la esperanza de vida era menor que ahora.

-¿Hay muertos muy vivos?

-He encontrado cien tumbas nuevas. Los muertos dicen mucho y se mueven demasiado. Viajan más que nosotros.

-José Agustín Goytisolo le dedicó Palabras para Julia a su hija Julia...

-Un día vi en Sevilla a Juan Goytisolo. Estaba en el taller de Mesón del Moro de Ben Yessef, le había ilustrado un libro de poemas.