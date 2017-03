¿Está repuntando la economía doméstica?

También hay voces que aseguran que estamos en el ojo del huracán, con una calma que no hace sino anunciar que tenemos que enfrentarnos a un nuevo período de incertidumbre y problemas financieros. ¿A quién creer? ¿Es cierto que las cifras macroeconómicas han salido ya de los número rojos? ¿Cuál es el estado de la economía real, la que afecta a cada ciudadano particular?

La gran economía y sus cifras

Si nos fijamos en los resultados que están presentando las grandes empresas, la conocida como macroeconomía se está recuperando a un ritmo bastante esperanzador. Aunque es cierto que no hace falta tener un Máster en dirección financiera para saber que a ese nivel, salvo excepciones, los números no han sido tan alarmantes como algunos han querido mostrar. Es verdad que se han perdido empresas y que algunos gobiernos están en precario, pero las grandes economías, las grandes de verdad, no lo han notado tanto.

Detalles que indican si la economía doméstica se recupera

En el ámbito del día a día, lo que se viene a denominar como economía doméstica, las grandes cifras importan poco. Por no decir que lo que sucede en las empresas de gran tamaño nunca refleja la situación real de un ciudadano de a pie. Hay otros detalles que pueden hacernos ver si esto mejora o no, como el número de mudanzas y cajas de cartón que se venden para transportar las cosas.

¿Cómo pueden las mudanzas indicar que la pequeña economía está mejorando? Porque es una muestra de que el mercado inmobiliario se activa, la gente compra y vende propiedades. Cuando se empiezan a notar estos movimientos, es señal de que los números cuadran para quienes lo hacen. Aunque evidentemente no funciona en todos los sitios igual, comprar cajas de cartón se puede considerar un termómetro de la economía.Otro detalle son los bares. Cuando alguien tiene que apretarse el cinturón, lo normal es que renuncie a placeres como salir a tomar algo o tapear. Esto ha llevado a que algunos bares tengan que cerrar, aunque no dejemos de ver en cada esquina uno abierto. Si nos asomamos, puede que algunos estén vacíos o tengan solo un par de clientes. Cuando a la hora del vermuttodos los bares de la zona están repletos, es una señal de que los ciudadanos podemos darnos algunos caprichos.

¿Cómo está la economía real?

Saber cómo se encuentra la economía es mucho más complicado de lo que parece. En realidad, cada quien pensará que está mejorando o no en función de su bolsillo. Si alguien acaba de reclamar gastos de hipoteca y ha conseguido que le devuelvan dinero o le reduzcan la mensualidad, está trabajando y tiene un sueldo a final de mes con el que cubrir todos sus gastos, seguramente crea a quienes dicen que la crisis se ha terminado. Los que aún tengan problemas para llegar a fin de mes, seguirán pensando que la economía tiene mucho camino por recorrer hasta ver la luz al final del túnel.