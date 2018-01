Del restaurante a la mesa a golpe de clic

Prácticamente todo sin moverse del sofá. Los tradicionales pedidos de pizzas a domicilio, primero por teléfono y posteriormente a través de internet y las aplicaciones móviles, han dado paso a una nueva tendencia gracias a la que ya es posible comer cualquier plato de las principales cadenas de restauración sin pisar el restaurante. En los últimos meses, empresas como Just Eat, Deliveroo o Glovo se han implantado con fuerza en Sevilla y cada vez son más los consumidores que confían en estos servicios y los establecimientos que se asocian para aumentar sus ventas.

El consumo a través de internet es una práctica cada vez más extendida en la sociedad. Las grandes marcas de distribución, firmas de ropa principalmente, venden un gran volumen de mercancía a través de sus páginas web y aplicaciones, donde ofrecen, además, importantes descuentos y promociones. Los jóvenes no entienden la vida sin el móvil y cada vez son más las personas de cierta edad que se apuntan a esta moda. Con este panorama, las empresas de comida a domicilio han empezado a expandirse y a crecer de manera importante. El consumidor, además de la clásica pizza, puede ya pedir comida de cualquier tipo. Incluso Burger King y McDonald's se han sumado a esta tendencia con sus servicios McDelivery y Burger King en casa.

Una de las compañías que envía todo tipo de comida a domicilio es Just Eat. En España empezó a operar en 2010 y ya cubre el 95% del territorio nacional. Cuenta con más de 6.500 restaurantes asociados a su plataforma y más de un millón de usuarios. La app de Just Eat, que pone en contacto a usuarios y restaurantes, este año alcanzó los 3 millones de descargas en España, registrando 60.000 descargas al mes, según informó la compañía a este periódico. El principal objetivo de Just Eat "es crear la comunidad de comida más grande del mundo, ampliando la selección de cocinas con nuevas maneras de experimentar y disfrutar de la comida". Actualmente, los usuarios pueden encontrar más de 60 tipos de comida diferentes a través de la plataforma.

La facturación de sus restaurantes aumenta hasta un 25%, según Just Eat

En la provincia, Just Eat cuenta con 243 restaurantes, de los cuales 176 están en Sevilla. El objetivo de la compañía, después de consolidarse en la capital, es ampliar la oferta a otras localidades, como Dos Hermanas, Alcalá de Guadaíra y los Alcores, el Aljarafe y Utrera. Además, en la provincia (no en la capital) tienen previsto aumentar un 50% la oferta de restaurantes durante este año. "Para los restaurantes adherirse a Just Eat supone una nueva línea de negocio con la que poder incrementar su facturación entre un 15% y un 25% de media. Gracias a Just Eat, los restaurantes pueden llegar a una base de datos de miles de usuarios habituados a pedir comida a domicilio on line y además promocionar sus platos y marca. La plataforma Just Eat de comercio electrónico, segura e intuitiva, hace que los restaurantes no tengan que invertir en tecnologías propias. Además, los restaurantes tienen una mayor facilidad para captar nuevos clientes al contar con el respaldo de una gran empresa multinacional". La plataforma ofrece a los clientes la posibilidad de valorar la calidad del servicio y la comida que han recibido.

Otra compañía que sirve comida a domicilio es Deliveroo, que comenzó a operar en Sevilla hace poco más de cuatro meses, en septiembre de 2017. Ya cuenta una oferta de 34 restaurantes de diversos tipos de cocina como mexicana, vegetariana, japonesa o italiana. "La elección de Sevilla viene motivada por su dimensión, el dinamismo de su economía y el perfil de sus ciudadanos y restaurantes. Deliveroo espera duplicar el número de restaurantes y colaborar con unos 30 repartidores locales, conocidos como riders, durante los próximos meses", apuntan desde la empresa. Entre los restaurantes con los que comenzaron a dar servicio en Sevilla se encuentran cadenas de restauración como Amorino, Arepa Olé, House of Burger, Taco Bell y Café & Té, VIPS o Ginos, con los que ya colabora en otras ciudades españolas, así como establecimientos locales como El Rincón de Beirut, José Luis y San Marcos.

Deliveroo fue fundada en Londres en 2013 por William Shu, y está presente en 150 ciudades de 12 países de Europa, Asia y Australia. En España, opera desde 2015, ofreciendo servicio en 19 ciudades y colaborando con más de 2.000 restaurantes y 1.000 riders.

Según apuntan, el informe Delivering to the global economy asegura que Deliveroo ha contribuido a la economía española con la generación de 27 millones de euros entre junio de 2016 y junio de 2017. "Deliveroo está promoviendo la transformación de los restaurantes, a través de la digitalización y el acceso a un mercado en crecimiento de negocios familiares y pymes. Potencia su visibilidad, les permite abrir un nuevo canal de venta y contribuye a la mejora de sus procesos internos". La plataforma añade que la facturación de los restaurantes con los que colabora aumenta entre un 10% y un 30%. "Por cada euro que ingresa la compañía, ésta genera 2,7 euros en el sector de la restauración". También genera 520 puestos de trabajo en el sector de la restauración, 400 en los restaurantes asociados de Deliveroo como consecuencia directa de la colaboración con la plataforma.

Glovo envía mediante sus repartidores cualquier producto, más allá de la comida

El concepto de Glovo, otra de las compañías más populares, da una vuelta de tuerca más al envío de comida a domicilio. Llegaron a Sevilla en septiembre de 2016 y ya colaboran con más de 200 establecimientos, como afirmaron a Diario de Sevilla: "No hemos parado de crecer desde que llegamos a Sevilla, cada vez más gente se descarga la app para disfrutar de sus beneficios y más comercios se unen a nosotros". El pasado mes de junio ampliaron su campo de acción a nuevos municipios como Camas, Tomares y Castilleja de la Cuesta. "El objetivo principal ahora es consolidar nuestra posición, sumando los mejores partners de la ciudad y ofreciendo a nuestros usuarios el servicio más eficiente".

Con Glovo se puede pedir cualquier producto y, en pocos minutos, alguno de los más de cien glovers (repartidores) que hay en Sevilla lo entregará. "Comida, farmacia, flores, alcohol, súper, juguetes, medias, tu hamburguesa favorita, preservativos, un disfraz de Supermán, recoger en la lavandería un traje o enviar unas llaves que te habías olvidado. Glovo pone en contacto a los usuarios, que quieren pedir o enviar algo, los establecimientos, que venden sus productos y los glovers, que son los profesionales autónomos que se encargan de realizar el recado".