El reto del progreso en común

"Sin una gran clase media el progreso no será sostenible". Con estas palabras inauguraba Jaime Gil Aluja, presidente de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras (Racef), la jornadas tituladas El reto de la prosperidad compartida. Papel de las tres culturas ante el siglo XXI. La cita -organizada por Fernando Casado, secretario de la Racef, y en colaboración con la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo- comenzó ayer y continuará hoy en la sede de la citada fundación, en el que fuera pabellón de Marruecos durante la Expo 92, uno de los más bellos edificios que se conservan de la muestra universal.

Antes de que Gil Aluja tomara la palabra, la delegada de Economía y Comercio del Ayuntamiento de Sevilla, Carmen Castreño, fue quien inauguró estas jornadas. Castreño definió esta cita como "un bálsamo para la incertidumbre social que nos rodea". La edil socialista puso a la capital andaluza -y al gobierno de Espadas- de ejemplo de un desarrollo económico integrador, "sin brechas". "Desde la Administración local trabajamos para la prosperidad común de todos los sectores", defendió Castreño, quien incidió en que "esta ciudad ha avanzado en los aspectos económicos y sociales".

Afrontamos el reto de que el desarrollo llegue a todos los barrios, sin brechas sociales"

"Muchas veces se nos conoce por los aspectos lúdicos, que son maravillosos, como la cercana Semana Santa y la Feria de Abril, pero también destacamos en otros ámbitos, como el sector aeroespacial, pues poseemos uno de los principales asentamientos de Airbus militar y espacial", refirió la concejal de Economía.

Castreño no se olvidó del lugar en el que se desarrollan las jornadas: el Parque Tecnológico y Científico de la Cartuja. "Hace poco celebramos sus 25 años. Aquí están asentadas más de 400 empresas y constituye uno de los enclaves donde más patentes se registran", abundó.

La edil del PSOE definió Sevilla como "un lugar para vivir y para invertir". "El reto que tenemos es que este desarrollo llegue a todos los barrios, que el progreso sea común y no se creen brechas sociales".

En esta línea se mantuvo el presidente de la Real Academia ce Ciencias Económicas y Financieras, quien comenzó su discurso explicando las cuatro fases del ciclo económico: recuperación, expansión, recesión y depresión. "La economía se resiste a morir. En cuanto detecta la más mínima oportunidad de sobrevivir, la aprovecha", refirió este experto, quien puso de ejemplo lo sucedido los últimos años a nivel global. Para Gil Aluja, "estamos asistiendo a una recuperación sincronizada", de ahí que llamara a la "acción". "Hay que aprovechar esta oportunidad, porque otros pueden beneficiarse de ella para conseguir, más que otros, altos niveles de progreso, lo que nos llevará a vernos relegados".

El presidente de la Racef incidió en uno de los pilares básicos para conseguir la prosperidad económica: "Una mejor conexión entre los centros educativos y los de producción". Otro de los aspectos a mejorar es "la diversidad de género, de edad y de culturas". "Hay que incentivar el intercambio de profesionales, que siempre estén los mejores, vengan de donde vengan, han de trabajar en las mejores empresas para que luego creen otras empresas que se conviertan en centros de excelencia", explicó.

Gil Aluja acabó su intervención defendiendo el papel protagonista que juega la clase media en esta recuperación. "Sin una gran clase media que sostenga nuestra democracia, este progreso no será sostenible", aseveró este especialista, quien añadió que "una sociedad próspera no lo es cuando no hace próspera a la mayoría de los ciudadanos".

Las jornadas están pensadas para que en ellas participen miembros de las dos instituciones organizadoras y distintas personalidades de los países mediterráneos. En esta cita se debatirán aspectos jurídicos como los mecanismos de protección para evitar situaciones como la inmovilización del barco de la ONG española Open Arms.

Entre los ponentes que intervienen se encuentran el profesor de Neurología de la Universidad de Tel-Avil Jean Askenasy; el ex presidente del Parlamento Europeo José María Gil-Robles; la consejera delegada de Extenda, Vanesa Bernard; y el consejero del rey de Marruecos y académico de la Racef André Azoulay.