Así robaron una Sevici en el Cerro del Águila

Un robo a plena luz del día. Un individuo se pasea entre las bornetas de las bicicletas Sevici y no se corta en zarandear el manillar de una de ellas ante la mirada de un conductor que carga el maletero de su coche. Después, da unos pasos para atrás y le propina dos patadas a la bicicleta consiguiendo arrancarla de su anclaje.

Así actuó este hombre en la calle 8 de marzo del barrio del Cerro del Águila el pasado miércoles 22 de febrero. Las imágenes grabadas por un vecino no dejan lugar a las dudas de la maniobra, la cual lamentablemente no es novedad. La Policía Local está persiguiendo estas prácticas y son muchos los sorprendidos sustrayendo unidades del servicio público de bicicletas, que no para de crecer en nuestra ciudad.