Ellas saben más

En el mercado laboral, sin embargo, aún no se refleja el éxito de las féminas en el ámbito académico, con la excepción de las profesiones a las que se accede mediante oposiciones. Es el caso de la Justicia, donde las mujeres representan ya el 64% de los jueces y magistrados en activo menores de 50 años, mientras que la situación se invierte en el tramo de edad comprendido entre los 51 y los 72 años, en el que más del 60% de los miembros de la Carrera Judicial son hombres, según pone de manifiesto el informe sobre la estructura de la Carrera Judicial a 1 de enero de 2017 elaborado por la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial, que hace un estudio demográfico de los 5.637 jueces y magistrados en activo en España, de los que 2.540 son hombres (47,3%) y 2.827 mujeres (52,7%).

Andalucía es una de las comunidades autónomas con la tasa de abandono tras la educación obligatoria más alta del país, sólo por detrás de Ceuta y Melilla (26,9) y las Islas Baleares (24,9). Pero éste no es sólo un problema regional, es un lastre nacional. España, con el 20%, es el país de la Unión Europea con tasa de abandono más alta (año 2015). Le siguen Malta (19,8) y Rumanía (19,1), mientras que cerrando la lista, con el porcentaje más bajo, está Croacia (2,8). No obstante, pese a este dato tan negativo, España también es el país que más esfuerzo está poniendo para revertir esta situación y es la segunda nación de la Unión Europea que más ha conseguido reducir el abandono educativo temprano en el periodo 2011-2015 (6,3 puntos), sólo por detrás de Portugal.

Las tasas de abandono y fracaso escolar también son notablemente inferiores en el caso de las alumnas. Según el informe Datos y cifras. Curso escolar 2016-2017 , publicado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, la tasa de abandono educativo temprano, que hace referencia a la población de 18 a 24 años que no ha completado la Educación Secundaria Obligatoria y no sigue ningún tipo de formación, es del 24,9% en Andalucía y del 20% en España (año 2015, último dato publicado). Por género, la diferencia es de casi 10 puntos porcentuales: 15,8% en el caso de las mujeres y 24% en los hombres (media nacional). Esta desigualdad ha ido reduciéndose con los años. En 2005, la tasa de abandono educativo entre los chicos era del 37% y del 24,7% entre las estudiantes femeninas.

Con este análisis queda patente que, a medida que los estudiantes superan etapas formativas, las diferencias de género en los resultados académicos son mayores. Sí es cierto que ellas son mayoría en todas las etapas, pero las estadísticas elaboradas por la Junta de Andalucía no tienen en cuenta el número absoluto de alumnos, sino que el estudio es porcentual.

Los suspensos al llegar a la ESO se multiplican por siete

Apenas un 2% de los estudiantes sevillanos no lograron aprobar el tercer ciclo de Primaria en el curso 2014-2015 (último año disponible) y acceder a la Educación Secundaria Obligatoria. Sin embargo, en el primer curso de la ESO, los supensos se multiplican por siete, hasta alcanzar casi el 14% del alumnado, cifra que en el cuarto y último curso de la ESO alcanza el 16,4%. Conforme sube el nivel, el número de suspensos crece, siendo del 25,3% en 2º de Bachillerato, según el último informe de la Junta de Andalucía, que hace referencia al curso 2014-2015 en la provincia de Sevilla. El Gobierno tiene en marcha un proyecto de real decreto que, de salir adelante, permitirá a los estudiantes conseguir el título de ESO con dos suspensos y sin alcanzar una media de cinco en el expediente, siempre que las dos materias que no se hayan aprobado no sean de forma simultánea Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas. Esta medida, que ha encontrado el rechazo de la Asociación Nacional de Profesionales de la Enseñanza (ANPE), supone un cambio en los fundamentos de la Lomce, que pretendía elevar el perfil académico del alumnado con mayores exigencias.