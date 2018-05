Agenda cultural de Sevilla del 24 al 27 de mayo

Espacio Turina. Haydn por la Sinfónia en el Espacio Turina

El Espacio Turina (C/ Laraña, 4) continúa con el ciclo de conciertos de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS) titulado Beethoven y el espíritu revolucionario. Papá Haydn y la mente iluminada. Así, el 25 y el 26 de mayo a las 20:30 se ofrece el recital Danzas apasionadas. Dirige en esta ocasión a la ROSS Charles Olivieri Munroe y se interpretan piezas de Brahms, Haydn y Kodály. El precio de las entradas es de 30 y 40 euros, disponibles en entradas.janto.es.

Estadio de la Cartuja. Lo más emblemático del dance de los 90

El festival Love the 90's, el fenómeno musical de 2017, llega a Andalucía y lo hace en uno de los recintos más emblemáticos de Sevilla: el Estadio de la Cartuja. Así, este espacio recibe el 26 de mayo a las 19:00 a un line up de lujo que incorpora para esta edición a nuevos artísticas icónicos de la música dance de los 90. El concierto de Sevilla es una de las grandes novedades de la gira, ya que es la primera ocasión en la que Love the 90’s se celebre en Andalucía. “Durante todo este año nos han llegado miles de comentarios por parte de los fans andaluces pidiéndonos un Love the 90’s en su comunidad. Por ello hemos preparado una cita muy especial en Sevilla con la que esperamos cumplir y superar sus expectativas, con un cartel muy completo y en un escenario de auténtico lujo”, afirma Hugo Albornoz, CEO de Sharemusic. Destacan las incorporaciones de Rozalla, Twenty 4Seven, Taleesa, Alexia, Alice Deejay, Just Luis, 2 Fabiola, Paradisio, Ku Minerva, Marian Dacal, Double Vision y Paco Pil.

Más 40'70 euros en elcorteingles.es

Sala X. Concierto de Fundación Tony Manero y más

El 25 de mayo a las 21:30 hay un concierto de Fundación Tony Manero y de The Agapornis. Entradas a 15 euros en ultimaentrada.com. Por otro lado, el 26 de mayo a las 20:30 este espacio acoge el evento Trinidad Road con las actuaciones de The Milkyway Express, Red Beard y The Soul Jacket. Entradas a 20 euros en wegow.com. Por último, el 27 de mayo a las 21:30 actúa Duds. Entradas 10 euros en ticketea.com. C/ José Díaz, 7.

CAAC. Nueva edición del Electronic Lunch

El 25 de mayo a las 21:00 se celebran los conciertos de la primera edición del festival Blues de Mayo. La programación se compone de las actuaciones de Red House, Mike Vernon & The Mighty Combo y Spanish Blues Harp Attack. Por otro lado, también el 25 de mayo a las 21:00 se celebra una edición nocturna del Electronic Lunch, el evento al aire libre y de carácter familiar que combina la música electrónica, arte, gastronomía y tecnología. Entrada libre. Camino de los Descubrimientos.

Fibes. Niña Pastori presenta 'Desde la azotea'

Niña Pastori ofrece un concierto el 25 de mayo a las 21:30 para presentar su último trabajo, Desde la azotea. Entradas entre 20 y 50 euros en ticketmaster.es. Por lado, el 27 de mayo a las 19:00 actúa Adexe & Nau, un fenómeno entre el público adolescente. Entradas entre 19'44 y 108 euros en ticketmaster.es.

Cicus. Inauguración de 'El clamor de las moscas', de Chema Cobo

El Cicus acoge el 25 de mayo la inauguración de la muestra El clamor de las moscas, de Chema Cobo. Ésta se puede ver hasta el 31 de julio. El clamor de las moscas es una propuesta que nace tras la adquisición de ocho de sus dibujos y que por primera vez el Cicus ofrece la oportunidad de ver públicamente en su conjunto. Con la excusa de dar visibilidad a esta reciente incorporación al patrimonio universitario, desde el Cicus han contextualizado estos dibujos con otra parte de su trabajo para acercar al público todo lo posible al universo del artista. Esta exhibición podría ser esta, pero también podría haber sido otra, nacer de otra manera. Un artista como Chema Cobo, con una dilatadísima carrera profesional y una vasta producción, tan poliédrico, tan críptico, habría dado numerosas posibilidades expositivas.

Este trabajo está situado más al margen de discursos oficialistas o institucionalizados. Dibujos y bocetos procedentes del archivo personal y más íntimo del artista, muchos de ellos nunca expuestos anteriormente. Atendiendo a la naturaleza del centro, se plantea esta muestra como un lugar de investigación, análisis y reflexión, donde el grueso de la obra que se exhibe no se haya visto antes o no, desde las perspectivas que aquí intentamos arrojar. Se pretende con ello abrir nuevas vías de exploración y conocimiento sobre la trayectoria de Chema Cobo.

Más Abierta de lunes a viernes de 11:00 a 20:00, a partir del 18 de junio cerrado de 14:00 a 18:00. C/ Madre de Dios, 1.

Fundación Cajasol. Inauguración de lo nuevo de Eugenio Zanetti

El 24 de mayo a las 13:45 se inaugura la exposición Pinacoteca encontrada en Sevilla, de Eugenio Zanetti. C/ Francisco de Bruna, 1.

Fundación Cámara de Comercio. Muestra solidaria

Este espacio acoge la exposición Torito, una muestra con carácter benéfico que destina la recaudación por la venta de las obras a la Asociación Sevillana de Parálisis Cerebral (ASPACE). Plaza de la Contratación, 8.