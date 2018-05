Luz Casal presenta su disco en el espacio Cartuja Center

Luz Casal ofrece un concierto el 1 de junio a las 21:00 en el auditorio Cartuja Center. Se trata de una actuación perteneciente a la gira de presentación del álbum Que corra el aire, que comenzó el 16 de marzo. Esta nueva grabación de estudio está producida por Ricky Falkner y en ella han colaborado músicos como Jairo Zavala (Depedro), el Twanguero, Martín Bruhn, Tino di Geraldo y el propio Ricky Falkner, entre otros. Aunque en su directo no faltarán temas míticos como Piensa en mí,Te dejé marchar o No me importa nada, entre otros.

Once son las canciones que componen este álbum que supone el regreso de Luz Casal. Desde el cañero Tanto ruido a Quise olvidarte, la artista apuesta por mantener su particular sello de identidad, sin dejar de dar la importancia que corrresponde a sus letras. Volver a comenzar, uno de los temas que componen este nuevo trabajo, es un todo un himno al seguir hacia adelante a pesar de las adversidades, algo que ella conoce y practica. Lucas, ese tema dedicado a un niño amigo que falleció de encefalitis.

El primer single, Miénteme al oído, de nuevo la verdad y la mentira como eje central, o Morna, la nostalgia caboverdiana. Para terminar con esa versión de Amores que es un homenaje a Mari Trini, gran compositora, porque Luz Casal piensa que ella –y muchos otros– años después de sus éxitos no han recibido el reconocimiento que se merecen. Todo ello condensado en un trabajo donde la artista demuestra que sigue al pie del cañón y que en todo lo que hace se ve reflejada al 100% su personalidad.

Hay que destacar que Ricky Falkner ha elaborado una producción clásica pero llena de matices, de sonidos que pueden recordar, en algún momento, a Fleetwood Mac o al Magical Mystery Tour, el rock de antes, el rock de siempre. Y por encima y en medio de todo, la voz de Luz Casal, su enorme personalidad, su amor también por esa música de cuya historia ya forma parte. Luz cantando cada vez con mayor identidad, con una voz más serena, llena de verdad, como a ella le gusta decir. Su voz no engaña y ella tampoco, por eso, a veces, sorprende y descoloca pero es inconfundible y te atrapa.

Entradas de 35 a 60 euros en ticketea.com. C/ Leonardo da Vinci, 7-9