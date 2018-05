Nuevas exposiciones en la ciudad

Cicus. Javier Andrada y su 'Playa Negra'

El Cicus acoge hasta el 31 de julio la exposición Playa Negra, de Javier Andrada.

Playa Negra es el lugar poblado de la isla más pequeña de la habitadas en Galápagos, a un grado y medio al sur del Ecuador. En días de buen tiempo, al oeste, se divisan las alturas de la isla Isabela y hacia la Antártida un horizonte abierto desde donde llega la corriente de Humboldt que al enfriar sus aguas les procura fecundidad. Si Galápagos es el gran paradigma de la naturaleza en el planeta, Floreana es su última frontera. Con 174 kilómetros cuadrados y 150 habitantes, esta isla quedó apartada del gran flujo de turismo e inmigración que conoce el archipiélago y marca su devenir. Sin embargo, en la actualidad la isla experimenta una transformación radical. No sólo por la presión turística sino también por ser territorio experimental de un proyecto de restauración purista que pretende erradicar toda especie introducida y recuperar el estado ambiental antes de su ocupación humana, manteniendo a la actual población según parámetros de sostenibilidad no siempre afortunados, cuando no rebatibles.

Esta exposición pretende reflejar algo de lo allí vivido, gracias a la obra del fotógrafo Javier Andrada. Durante varios años como miembro de un equipo de tres investigadores residió en la isla con el fin de dar cuenta del papel del ser humano en la conservación del Parque Natural más emblemático del Planeta.

Abierta de lunes a viernes de 11:00 a 20:00. C/ Madre de Dios, 1.

Espacio Santa Clara. Una colección de Rafael Ortiz

El Espacio Santa Clara acoge el 17 de mayo a las 19:00 la inauguración de la muestra Baquelita Paradise. El material que nos hizo modernos, una colección de Rafael Ortiz. Ésta se puede ver hasta el 15 de julio.

La colecciónes una de las más complejas y desconocidas colecciones de la ciudad. Comenzada hace casi veinte años, ha ido, de forma tímida, avanzando a medida que el conocimiento se hacía mayor, porque para Rafael Ortiz coleccionar es una forma más de aprender. Del conocimiento de la más mediática baquelita nacieron las primeras piezas de la colección, para después ir adentrándose en aquellas otras tipologías de plásticos que han ido completando la colección. Iniciada cuando todavía las compras en subastas on line no eran habituales, la paciente búsqueda en mercadillos de toda España, y en algunos otros países, fue su recurso más habitual. El tiempo y el aprendizaje sobre materiales, objetos y diseñadores le han ido afinando el ojo y centrando cada vez más sus intereses, o al menos haciéndolo consciente de las diversas ramas en las que su colección de objetos se estaba diversificando. Poco a poco, y con controlada paciencia, ha ido encontrando piezas tan deseadas como las exquisitas lámparas Polaroid, diseñadas por Otto Wolff o Walter Dorwin Teague, la sofisticada cámara fotográfica Purma, diseñada por Raymond Loewy, o las fantásticas The master incolor cocktail shaker.

El horario de visita es de martes a sábados de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00, domingos y festivos de 10:00 a 15:00. C/ Becas.

Centro de la Cerámica de Triana. Triana muestra el rastro de los alfareros en el arte de Murillo

El Año Murillo también está presente en el Centro de la Cerámica de Triana con una exposición organizada por el Ayuntamiento y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. La muestra Lozas barrocas: La cerámica en los lienzos de Murillopropone un recorrido por un aspecto menos conocido de la pintura del artista sevillano: las piezas cerámicas que aparecen en buena parte de su producción pictórica. En el museo trianero se presentan reproducciones de cuadros de Murillo, que tiene una gran producción con bodegones de cántaros, cantarillas, pucheros, jarras, alcarrazas, platos, pocillos y escudillas. Como parte de la muestra se han reproducido también las piezas que aparecen en los lienzos a cargo de un alfarero que trabaja a la manera del siglo XVII con el fin de que el público descubra, más allá de la pintura, cómo eran esas creaciones cerámicas, ya que muchas de ellas no se usan en la actualidad.

Hasta el sábado, el horario es de 11:00 a 17:30.Domingo, de 10:00 a 14:30.

C/ Callao, 19. Entradas a 2,10 euros.

Casa de los Pinelo. La primavera a ojos de Alicia Fojeda Balari

La Casa de los Pinelo (C/ Abades, 14) acoge el 17 de mayo a las 20:00 la inauguración de la exposición Sevilla en primavera, de la pintora Alicia Fojeda Balari. Se trata de una serie de acuarelas que reflejan el colorido de esta ciudad durante la estación de las flores y los contrastes urbanísticos. Patrocinada por la Fundación Cajasol, la exposición permanece abierta hasta el 31 de mayo los días laborables de 11:00 a 14:00. La entrada es libre.

Día Internacional de los Museos

Además de las nuevas exposiciones, con motivo del Día Internacional de los Museos diversos espacios de Sevilla organizan actividades paralelas a las propias muestras con las que cuentan en sus instalaciones, como es el caso del Caixafórum.