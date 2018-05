Un cuadro en blanco, el punto de partida de 'Arte'

Desde el 24 hasta el 27 de mayo hay representaciones de la comedia teatral Arte en el Teatro Lope de Vega. Miguel del Arco dirige esta adaptación de la obra original de la dramaturga francesa Yasmina Reza, traducida por Fernando Gómez Grande y Rodolf Sirera. En esta ocasión, la pieza está interpretada por los actores Roberto Enríquez, Cristóbal Suárez y Jorge Usón. El espectáculo está producido por la compañía Kamikaze Producciones con la colaboración de la Comunidad de Madrid.

La historia gira en torno a Sergio, que se ha comprado un carísimo cuadro. Es blanco. Completamente blanco. Su amigo Marcos no lo entiende. Es demasiado intolerante. Su otro amigo Iván está de acuerdo. Con los dos. Es demasiado tolerante. Marcos no puede soportar que Sergio deje de ser su discípulo y Sergio no puede soportar que Marcos insista en seguir siendo su maestro. Ni Marcos ni Sergio pueden seguir soportando que Iván, testigo impotente de las hostilidades, siga siendo lo que ha sido siempre: neutral.

En torno a todo esto, Yasmina Reza construyó una comedia ácida estrenada en Francia el año 1994. Obtuvo el Premio Moliere a la mejor producción, mejor espectáculo y mejor autor. Dos años más tarde se estrenó la versión en inglés y en 1998 llegó por primera vez a Madrid. La anécdota del cuadro blanco es, realmente, un pretexto para explorar las relaciones humanas. Arte, por otra parte es la obra de autor vivo más representada del teatro mundial.

Más Funciones a las 20:30. Entradas entre 4 y 21 euros, disponibles en entradas.janto.es.