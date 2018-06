Una sandwichería original y saludable

En verano, Sevilla es sinónimo de calor, aunque este año parezca no llegar nunca. Sin embargo, existe un oasis donde plantarle cara a las altas temperaturas. Filo, la sandwichería pija –como ellos se autodenominan–, ofrece una amplia variedad de zumos y smothies para disfrutar de un verano en la ciudad ecológico, sano y chic de una forma fresca y saludable.

La localización de Filo, ubicada en una de las calles más concurridas del casco histórico de la ciudad (C/ Hernando Colón, 5), junto a la Giralda y a la Catedral, se antoja estupenda para disfrutar del conjunto monumental histórico que alberga la ciudad y, además, comer de manera saludable y manteniendo la línea de cara al verano. Así, este rincón gastronómico ofrece una variada carta multicolor de zumos y smothies en donde las frutas y las verduras son los ingredientes protagonistas.

Sus zumos y smothies son tan variados como su carta de presentación de sándwiches. Algunos de los más demandados, muy propios para la época estival, son el Green apple, con manzana, albahaca y espinaca; el el Super Green-Green Detox, compuesto por kale, espinaca, piña, apio y pepino, o el Sweet beet-Red detox, con frutos rojos, remolacha, naranja y manzana roja. A estos se unen,además, el Happy orange day, de zanahoria, naranja y jengibre; el Berry nana, con naranja, plátano y fresa; el Coco-Piña, de estos dos ingredientes junto con hinojo y menta; así como el Energyzer, de plátano, yogurt, avena y dátil.

Estos zumos, además de refrescar al organismo tras estar expuesto a altas temperaturas, también ayudan a mantener una dieta equilibrada que compensa los excesos del verano. Se trata de un alimento saciante recomendable para cualquier hora del día y que se complementa a la perfección con un bocado ligero rico en vitaminas, proteínas y nutrientes.

Filo, uno de los siete locales que Ovejas Negras Company gestiona por todo el casco histórico de la capital, cuenta con una cocinanon-stop para tomar en el local o take away por la ciudad. Así, si el comensal prefiere descansar un rato y tomar un bocado sentado, tiene la posibilidad de disfrutar de un refugio acogedor decorado con persianas de esparto en el exterior y una estética boho chic en el interior, aunque si se prefiere comer en una plaza o tomar un picnic en el río, el take away está pensado para él.

Más información: C/ Hernando Colón, 19, Abierta de lunes a viernes de 08:00 a 22:00, sábados y domingos de 09:00 a 22:00. Facebook: @Filo.sandwicheria.pija