Los sevillanos critican la falta de adecuación de la ciudad al calor

El calor empieza a ser un problema. Por primera vez en las 23 ediciones del Barómetro Socioeconómico que elabora el Centro Andaluz de Prospectiva y la Cámara de Comercio de Sevilla, los sevillanos consideran la falta de adaptación de los espacios públicos ante las altas temperaturas como uno de los principales problemas de la ciudad.

En lo que llevamos de año, Sevilla ya ha sufrido dos olas de calor. El pasado mes fue el junio más caluroso desde que existen registro y en 20 de los últimos 28 años se ha superado la temperatura considerada normal para la primavera, según Aemet. Este año, además, la falta de adecuación de los centros educativos públicos ante el calor ha suscitado una gran polémica y ha sido muy criticada la tardía colocación de los toldos en el centro, así como los paseos y avenidas sin sombra.

De momento, el clima ocupa la quinta posición en el ranking de los principales problemas de la ciudad, pero el autor del informe, el catedrático de Estadística Juan Manuel Muñoz Pichardo, considera importante analizar este fenómeno en las futuras oleadas y ver si se repite. Hay que tener en cuenta que las encuestas para este sondeo se realizaron entre el 19 de junio y el 26 de junio, días después de la primera ola de calor del año.

El principal problema que existe en la ciudad vuelve a ser el paro, aunque esta preocupación baja con respecto a oleadas anteriores: tres puntos porcentuales menos que en enero de 2017 y nueve menos que hace un año. El desempleo aparece como principal problema en diez de los once distritos, y es especialmente alto en Macarena Norte (45%), Nervión (37%) y Macarena (35,6%). Los más afectados son los jóvenes de 18 a 34 años.

También se mantiene en segunda posición la limpieza. Son los vecinos del Centro y de Los Remedios los más críticos con este tema. Le sigue la falta de transporte público y el tráfico, que alcanza sus valores máximos entre los entrevistados de Los Remedios y Palmera-Bellavista. Por otro lado, el principal problema de la ciudad para los residentes en el distrito Este-Alcosa-Torreblanca es la falta de aparcamientos.

En líneas generales, la mayoría de los sevillanos opinan que la situación global de la ciudad no se ha visto modificada en el último año. Los vecinos del distrito Sur y Casco Antiguo son los que han observado en mayor medida un deterioro de la ciudad, mientras que los residentes de Macarena son los que, en mayor porcentaje, creen que Sevilla ha mejorado.

El Ayuntamiento suspense en limpieza, mejora en los barrios y aparcamientos

En cuanto a la gestión municipal, el Ayuntamiento suspende de nuevo en limpieza, mejoras en los barrios y, sobre todo, aparcamientos. No obstante, aunque sus notas están por debajo del cinco, mejoran levemente. Las calificaciones más altas son para el transporte público, que también es el que más ha mejorado su puntuación con respecto al sondeo anterior, y las instalaciones y actividades deportivas. Baja la valoración de los centros de enseñanza y los servicios sociales, aunque se mantienen dentro del aprobado.

Resulta llamativo el hecho de que los encuestados tienen muy buena opinión sobre el transporte público, con una puntuación de casi siete puntos, pero sigue aumentando el uso del vehículo privado. Éste es utilizado por el 45,2% de los sevillanos, sobre todos aquellos que tienen entre 18 y 34 años, mientras que el transporte público lo utiliza el 52,6% de la población, casi tres puntos porcentuales menos que hace seis meses.

El autobús urbano sigue siendo el transporte público preferido para desplazarse por la ciudad (77,5%). Le sigue el Metro (26%) y el Metrocentro (25%). Todos los transportes públicos son valorados por encima del 6,5 sobre 10, siendo el Metrocentro el que mejor nota obtiene, un 7,88.

Como cada edición desde hace once años, el barómetro incluye una pregunta sobre el Real Betis y el Sevilla F. C., un clásico. Pero en esta ocasión, Juan Manuel Muñoz ha preferido no hacer público el dato de si hay más béticos o sevillistas por falta de "rigor científico" y porque "la prensa hace un mal uso de este dato". Sí informó sobre la valoración que los aficionados de cada equipo hacen de la temporada. En este sentido, tanto béticos como sevillistas otorgan una mejor valoración a la temporada del Sevilla F.C. Destaca también que los sevillistas valoran mejor que los béticos la actuación del equipo verdiblanco este año, aunque ambas aficiones la suspenden.

La encuesta fue realizada, vía telefónica, entre el 19 de junio y el 26 de junio de este año, y en ella participaron 440 sevillanos mayores de 18 años de ambos sexos. Este análisis tiene un margen de error del 4,7%.

Dos mujeres se refrescan en una fuente para paliar el calor.