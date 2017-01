Los sevillanos gastarán una media de 93 euros en las rebajas

Consejos para comprar en temporadas de descuentos

Las rebajas no siempre comenzaron el día después de Reyes. Hubo años en los que se adelantó. Así ocurrió en 2009, cuando, debido al desplome en las ventas a consecuencia de la crisis, empezaron al 2 de enero para relanzar el consumo. Algunos establecimientos comienzan esta campaña días antes de lo habitual para aprovechar el tirón de los Reyes. Lo cierto es que a partir de mañana, cuando en los escaparates de muchas tiendas se anuncien suculentos porcentajes de descuentos, habrá que tener cuidado para saber hasta qué punto es realidad dicha rebaja. Muchos negocios anuncian ofertas de hasta un 70%, pero luego, en el interior, se constata que sólo un reducido número de artículos presentan esta oferta. Las asociaciones de consumidores alertan de que siempre debe incluirse en la etiqueta el precio anterior y el actual, y tener bien diferenciado aquellos productos en los que se aplican las rebajas y en cuáles no. También hay que cerciorarse de que se trata de artículos de temporada y no restos de anteriores.