El siglo del jeque se celebró en el Hipódromo

Más de doscientas personas de los Emiratos Árabes Unidos se dieron cita este sábado en el Gran Hipódromo de Andalucía Javier Piñar Hafner de Dos Hermanas para presenciar dos carreras hípicas que forman parte de las celebraciones del centenario del nacimiento del jeque Zayed bin Sultan al Nahyan, fundador de un país situado junto al Golfo Pérsico, entre Omán y Arabia Saudí.

En la primera carrera, que llevaba el nombre de la princesa Fatima bint Mubarak, participaban siete caballos de raza árabe, tantos como los siete emiratos que conforman un país que es una monarquía constitucional federal y electiva. La segunda, con veinte mil euros para el ganador, considerada una de las más importantes en el circuito hípico mundial, lleva el nombre del propio jeque nacido en 1918 y que falleció el 2 de noviembre de 2004.

La afición a los caballos en estos países es muy superior a la de otros deportes. Francisco Toscano, alcalde de Dos Hermanas, hizo de anfitrión en un hipódromo que recibió la visita de embajadores de Emiratos Árabes Unidos en diferentes países europeos y representantes de los hipódromos de la Zarzuela, Lasarte, Francia y Portugal.

La primera carrera la ganó Sanne de Ceulaer, amazona que montó al caballo francés Al Mah'youb, de una cuadra de Omán. Roberto Cocheteux, presidente de la Sociedad Hípica de Dos Hermanas, celebraba la relevancia internacional de las pruebas. Entre las dos carreras profesionales, tuvo lugar una prueba sobre ponis en la que participaron seis jinetes. Se impuso montando a Rayo Alberto Pérez-Luna Fedriani, once años, alumno de sexto de Primaria del Portaceli, que ya sabe lo que es ganar en Pineda y en la playa de Sanlúcar. El premio consiste en un viaje a Abu Dhabi para él y su familia. No ocultaba su satisfacción Antonio de la Puerta, su preparador, que conoce al público que ayer le dio colorido al hipódromo nazareno. "Si no fuera por los jeques, el raid había dejado de celebrarse", dice un hombre curtido en los caballos, con una peña que lleva su nombre en California y yeguas prepadadas por él que el fin de semana han corrido en Madrid. En mañana de comuniones, corrieron tres niños de Lebrija: Diego Dorantes (Caramelo), Diego Ruiz (Látigo) y Pepe Dorantes (Apauza).

En Madrid tuvo lugar la celebración más formal e institucional del centenario del jeque que convirtió un desierto en un emporio y dejaron para el hipódromo de Dos Hermanas la parte más lúdica. El centenario del jeque se celebra durante todo el año con competiciones de golf, deportes de motor y una feria del Libro. El alcalde de Dos Hermanas conoció los emiratos durante un crucero que realizó en Semana Santa con un guía egipcio.

Al acabar las pruebas, varios autobuses llevaron a los invitados a hoteles, Santa Justa y aeropuerto. Hubo prensa internacional, coordinada por Lara Sawaya por la delegación árabe y Pedro Piñar, director del hipódromo.