El sobrecoste de la comisaría de la Ranilla alcanza los 2,5 millones

Juan Espadas continúa pagando las irregularidades anteriores a su llegada a la Alcaldía. La última es una sentencia que obliga al gobierno socialista a abonar más de 500.000 euros por la construcción de la comisaría de Policía de la Ranilla, por lo que el sobrecoste por el edificio que fue entregado hace seis años alcanza los 2,5 millones. La herencia judicial que recibe el alcalde ya supera los 30 millones.

La Gerencia de Urbanismo ha dado el visto bueno para acatar y cumplir con la resolución dictada por el juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Sevilla en la que se estima parcialmente el recurso interpuesto por la compañía sevillana de ingeniería y construcción Detea (que fue la adjudicataria del contrato para levantar el nuevo edificio destinado para la Policía Local) contra la desestimación de su reclamación realizada el 31 de julio de 2015, que se anula en parte por no ser ajustada a derecho, condenando a la Gerencia a que abone 147.336 euros en intereses por el retraso en el pago de las certificaciones ordinarias; 288.695 euros de revisión de precios; y 93.855 euros en intereses de la revisión de precios que siguen devengándose hasta el momento. El servicio de contratación y gestión financiera de Urbanismo entiende que la sentencia no es firme, ya que cabe un recurso de apelación. No obstante, a la vista de los fundamentos de la sentencia y del informe emitido se suscribe que no debe apelarse.

A esta sentencia hay que sumar la del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que condenó al Consistorio en septiembre de 2015 a pagar a esa misma empresa dos millones por la obra de la comisaría. Detea explicó que tras finalizar los trabajos en octubre de 2011 y entregar el inmueble, el gobierno de Juan Ignacio Zoido nunca llegó a ejecutar la certificación final ni a liquidar otras cantidades significativas debidas a retrasos y paralizaciones. Un año después, la constructora presentó la reclamación de estas cantidades por vía administrativa. En esa sentencia se reconoce una deuda de poco más de 1,9 millones por la certificación final de obra. Además, se reconocieron otros 177.923 euros en concepto de indemnización por la paralización de la construcción. Éste no es el único pleito que mantiene abierto Detea con el Ayuntamiento, ni el de mayor cuantía. La empresa espera la resolución del juicio derivado de su demanda por los edificios de la Cartuja conocidos como los charlies, cuya cesión formaba parte del pago por la construcción de la jefatura de Ranilla. En este caso, Detea reclama a las arcas municipales más de 20 millones por los dos años y medio de retraso en la cesión de los mismos y el ruinoso estado en el que se encontraban en el momento de la entrega.

A la herencia judicial de Espadas hay que sumarle el gasto aprobado el pasado abril de 787.787 euros para saldar la expropiación del edificio Laredo en una operación cerrada en 6,2 millones de euros que llevaba coleando desde hace 35 años. Este último pago a favor de la entidad Desarrollos Inmobiliarios Grupo Gaudir II S. L. se realiza a cuenta de la liquidación final del justiprecio en retasación del histórico inmueble para ejecutar una sentencia del Tribunal Supremo emitida el 23 de marzo de 2015 y tras un acuerdo transaccional suscrito con fecha de 28 de julio de 2016. Además, el Ayuntamiento ha acatado un auto de la sección cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) del 16 de febrero de 2017 en el que se incrementa el justiprecio en 200.000 euros. El dinero para saldar la expropiación de Laredo sale de los presupuestos de este año para la ciudad.

La compra ha costado ocho veces más de lo previsto en una primera tasación oficial en 1997, que fue de 113 millones de pesetas (679.153 euros). Así lo fijó una sentencia del TSJA, que estipuló que el importe en retasación de la expropiación del inmueble regionalista quedó fijado en 2,2 millones de euros y los intereses de demora en 1,5 millones. A esto hay que sumar el justiprecio que fijó la Comisión Provincial de Valoraciones hace seis años, 2,3 millones de euros que ya fueron abonados en su integridad bajo el mandato del socialista Alfredo Sánchez Monteseirín. A fecha de 31 de diciembre de 2015, los intereses generados en los últimos quince años eran de 1,5 millones. A Espadas no le ha quedado otra que pagar 3,9 millones.

Los socialistas se libraron por los pelos de pagar a Sacyr, la concesionaria de las setas de la Encarnación, una indemnización de 36,5 millones de euros por incumplimientos en el contrato y tampoco tendrá que asumir para siempre la explotación del edificio. El recurso de apelación del Consistorio sevillano contra la sentencia de abril de 2015 prosperó y lo hizo gracias a una intensa negociación entre las partes que no se había dado hasta ahora. Según la condena firme, el desglose de la indemnización de 2.594.862 euros a la constructora Sacyr resulta de sumar los incumplimientos de contrato del Ayuntamiento hasta 31 de mayo de 2013. Éstos son por el retraso en el pago de la certificación número 34 (597.823 euros), por el acceso gratuito de los sevillanos al mirador de las setas (525.439 euros), por menores gastos repercutidos a los comerciantes del mercado de abastos (68.306 euros) y por retrasos y alquileres no cobrados desde el inicio de la explotación (1.403.382 euros).

Una última sentencia judicial condenó a Mercasevilla a pagar 12 millones a la constructora Sando por incumplir un contrato. La decisión política fue salvar la empresa y, para ello, sacó de las arcas públicas una partida de 5,4 millones que restó en noviembre de 2015 a otros menesteres. Sando reclama ahora 25 millones porque el traslado a Majarabique nunca se produjo y los terrenos no se liberaron. No todos los casos son herencias judiciales. El último capítulo aflorado son los 16,5 millones de pagos pendientes a Emasesa por facturas desde 2003. El alcalde cerró un acuerdo sobre el pago.