Un software para detectar graves lesiones hepáticasproyecto demili

El doctor Manuel Romero y el catedrático Emilio Gómez, en el Virgen del Rocío.

El equipo integrado por el doctor Manuel Romero, director de la Unidad de Digestivo en el Hospital Virgen del Rocío, y por Emilio Gómez, catedrático de Física Aplicada, ha diseñado un software para diagnosticar un problema de salud de gran impacto, la enfermedad hepática metabólica grasa.

La nueva prueba diagnóstica no invasiva, en fase de prototipo, sustituirá las biopsias de hígado y por tanto sus riesgos (hemorragias, morbilidad, entre otros) y permitirá una detección precoz de lesiones en el hígado que pueden desencadenar cirrosis, cánceres, problemas renales y severos problemas cardiovasculares, entre otras complicaciones. Hasta la fecha, ante la sospecha de un caso de enfermedad hepática metabólica grasa no alcohólica, los médicos sólo disponían para el diagnóstico de la biopsia, una intervención cruenta.

La nueva prueba diagnóstica se basa en el análisis óptico de estudios de resonancia magnética mediante la aplicación de fórmulas matemáticas. "Aprovechamos los datos generados por la resonancia magnética, que aportan más información de la que se visualizan en las imágenes. Una serie de ecuaciones de fórmulas permiten cuantificar características de los tejidos estudiados, en este caso de tejido hepático", explica Emilio Gómez, director del Grupo de Física Interdisciplinar de la Universidad de Sevilla.

Las fórmulas creadas por el catedrátrico de Física traducen las propiedades físicas de los tejidos en un lenguaje matemático. "La resonancia es un dispositivo que consta de un imán muy potente, que genera un campo magnético muy intenso sobre la persona sometida a la exploración. Este campo magnético produce una serie de fenómenos en los átomos, que generan unas señales electromagnéticas -ondas de radio- que se convierten en la imagen", explica el experto en Física. Mediante el análisis de los datos obtenidos en la resonancia, el equipo ha creado "las fórmulas matemáticas para extraer y cuantificar las propiedades de los tejidos", explican.

El resultado final es un programa informático que permite realizar diagnósticos seguros de la enfermedad hepática metabólica no grasa. Demili tiene en cuenta los tres problemas que genera esta patología (la grasa, la inflamación y fibrosis). La validación en casos clínicos se desarrolló en el Hospital de Valme y en el centro Resolana. En este estudio participaron 126 pacientes y los resultados fueron publicados el pasado año en la revista científica Scientific Reports, del Grupo Nature. Este estudio demostró que Demili es "la mejor prueba disponible para el diagnóstico de esteatohepatitis no alcohólica", explica el doctor Manuel Romero.

Demili es el resultado de un trabajo de investigación y de ingeniería de cinco años. La primera fase consistió en la creación de las fórmulas matemáticas para traducir, en este lenguaje, propiedades de los tejidos del hígado. Una vez obtenida las fórmulas los siguientes pasos han sido la creación de un método de procesado, los algoritmos y la codificación. El prototipo del programa ya funciona en el Hospital Virgen del Rocío; en los próximos meses se implantará en el Hospital de Valme y en el Macarena, con la colaboración de los servicios de Radiodiagnóstico de los centros hospitalarios.

Cada año, este nueva prueba diagnóstica por imagen, no invasiva, permitirá ahorrar en torno a 200 biopsias de hígado en el Hospital Virgen del Rocío; otras 50, en el Hospital de Valme; y unas 70, en el Hospital Macarena. "Lo más importante no son las biopsias que se evitarán, sino la posibilidad de llegar a más enfermos con el diagnóstico precoz", explica Manuel Romero. La sencillez en la aplicación del programa informático y la accesibilidad a la resonancia magnética facilitarán la detección de la enfermedad, incluyendo a un destacado volumen de casos que quedan en el limbo, sin diagnosticar, por varias razones: los médicos no llegan a indicar la biopsia por distintas razones; o bien los pacientes rechazan someterse a esta intervención.

La enfermedad hepática metabólica grasa es un problema de salud de primera magnitud. "Está asociada a un aumento del riesgo cardiovascular, a sufrir un infarto de corazón o un ictus, y a la enfermedad renal. También está asociada a sufrir tumores (páncreas, colon, etcétera); y por último está asociada a sufrir enfermedad hepática progresiva que puede provocar cirrosis y cáncer de hígado", asevera el doctor Romero, que incide en "el difícil manejo" de esta enfermedad. El principal tratamiento es la dieta y el ejercicio físico; en los casos que persiste el hígado graso, los clínicos optan por nuevos fármacos con capacidad curativa.

Este problema de salud alcanza a "una cuarta parte de la población. Un grupo es de riesgo a sufrir las complicaciones: los que tienen grasa, inflamación y fibrosis. El gran desafío que se plantearon Romero y Gómez hace un lustro ha concluido con Demili, un sistema para detectar los casos graves, con riesgo vital, mediante pruebas de imagen. El doctor Romero presentó Demili recientemente en el Parlamento Europeo. Este proyecto forma parte de una iniciativa de la Comisión Europea en la que participan un total de 57 grupos de investigación, del ámbito público y privado, que tienen como objetivo lograr un método de diagnóstico de la enfermedad hepática sin realizar biopsias.