A 40 antes del solsticio

No ha hecho falta que llegue el solsticio. El mercurio ya se ha encargado de darle la encarnadura veraniega a la ciudad. Chanclas, pantalón corto, tirantes y aspersores. La temporada estival se ha adelantado. Y lo ha hecho a lo grande. Con los termómetros por encima de los 35 grados y con unas predicciones que dan miedo. Tras una pequeña tregua entre y hoy mañana, las temperaturas comenzarán a subir el jueves y no bajarán de los 40 todo el fin de semana. Aun así, lo peor no serán las máximas, sino las mínimas. Las noches del sábado y el domingo habrá que irse a la cama con 24 grados. Queda, por tanto, más que inaugurada la temporada del aire acondicionado. Y con ella, el sablazo a los bolsillos con el gasto eléctrico.

Desde que llegó junio no se han perdido los 30. Salir a las calles en las horas centrales del día se va convirtiendo en una especie de odisea. De aventura selvática por rincones despoblados. Al menos, las noches están siendo relativamente frescas. Un desahogo al que le quedan los días contados. Si usted odia el calor, mejor no mire las predicciones de la Aemet, ni mire el parte del tiempo. Todo apunta a que no habrá paz meteorológica. Aproveche, si acaso, hoy y mañana. Las únicas jornadas en las que los termómetros bajarán algo. Muy poco. El día más fresco -por decirlo así- será el de la víspera del Corpus. No se superarán los 35 grados. Las mínimas serán de 20. No será mal día para visitar los altares que se montan esa tarde.

Lo peor será al día siguiente. Quienes luzcan traje y chaqué en la procesión habrán de ser conscientes de que la participación entrañará también un acto penitencial. En las horas centrales del día -casi al término del recorrido- se prevén 39 grados. Una máxima que hará mella, especialmente, en quienes integren la última parte del cortejo. Es decir, hermandades sacramentales, colegios profesionales, Consejo de Hermandades, Cabildo Catedral y Corporación Municipal. En tales circunstancias, se recomienda duplicar la dosis de desodorante para que no se produzca un pronto abandono de éste.

Lo peor, sin duda, llegará el fin de semana. El viernes, sábado y domingo en Sevilla no se bajará de los 40 grados. De hecho, las dos primeras jornadas el mercurio llegará a los 41. Y lo que es peor: las mínimas en las madrugadas del sábado y el domingo se quedarán en los 24. Es lo que se conoce como noche tropical. Resultará imposible conciliar el sueño a no ser que se use el ventilador o el aire acondicionado.

Pese a que parezca que se trata de una ola de calor, los expertos evitan usar este término para referirse a lo que viviremos los próximos días. El delegado de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Luis Fernando López Cotín, prefiere hablar de "episodios puntuales de calor". Para que se produzca una ola de calor han de reunirse varios condicionantes: que afecte a una zona geográfica amplia, que se superen los 40 grados y que dure varios días. Por ahora, tal situación no parece que vaya a producirse, lo cual no evitará que Sevilla vuelva a ser el plató al aire libre que muchos informativos nacionales elegirán para hablar del calor, como ocurre cada año cuando llegan estas calendas.

Bien es cierto que el calor por estas fechas no es noticia, pero también es verdad que los termómetros andan por encima de la media habitual de esta época. Ayer mismo, según López Cotín, se encontraban siete grados más altos de lo normal.

Estos 40 grados llegarán antes del solsticio de verano, que tendrá lugar el 21 de junio, la jornada con más horas de luz. Son estos días los de mayor radiación solar, por lo que resulta más que aconsejable extremar las precauciones.

Más allá de todas las claves meteorológicas existe una realidad sin vuelta atrás. Ha llegado el verano. Y con él el chancleteo, el pantalón pirata, los fines de semana de éxodo playero, las cubanas y los turisas a la aventura de salir a la calle a las cuatro de la tarde. Paisaje estival de Sevilla.