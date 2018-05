Una sombra de 740 metros para Marqués de Contadero

Urbanismo entiende que en el paseo no es viable la instalación de fuentes o estanques ornamentales, porque la carga aumentaría en 100 kg/metro cuadrado por cada 10 centímetros de lámina de agua, ni la plantación de árboles. Añade que tampoco es conveniente emplear suelos terrizos, naturales o de albero. Y concluye que la cercanía de un monumento BIC exige un tratamiento discreto en estos espacios.

Avances para desbloquear la titularidad del suelo

Avances en las negociaciones que se mantienen con el Estado desde las últimas semanas. Un problema de titularidad de los suelos retrasa la culminación de la obra para transformar los bajos del Paseo Marqués de Contadero en un Centro de Atención al Visitante. No hay manera de hacer el centro gastronómico de la tapa y el centro del flamenco que debían completar estas instalaciones porque falta el permiso del único propietario de los suelos: el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. En este caso la concesión ministerial de esos suelos de Marqués de Contadero se agota en 2025 y no hay confirmación de que la ciudad pueda seguir usándolos más allá de esa fecha. La idea es que la iniciativa privada gestione los centros del flamenco y de la tapa, pero sin el beneplácito del titular no hay nada que hacer.