El sueño de ser armao

Compartimos mesa y él tenía un pequeño problema. Estaba invitado con su esposa a dos bodas que empezaban a la misma hora. En ambas eran amigos por la parte del novio y tuvieron que tomar una decisión salomónica. Irían a la boda que se celebraba en la Macarena y más tarde al convite de la que había tenido lugar en el Gran Poder. El recorrido triunfal, de Roma a Cristo, de los armaos de la Macarena a cuya centuria sueña con participar el novio de la primera de las bodas del sábado 16. Para rizar el rizo, entre la primera boda y el convite de la segunda tenía que acercar a su hijo al campo del Betis. Menos mal que ganó con dos goles de Joaquín. Su celebración taurina fue una hermosa carambola, ya que entre los invitados al palco figuraba Curro Romero, junto a los campeones de la Copa del 77. El año en el que se fraguó la leyenda del Currobetis. Curro es un bético al modo de Alfonso Guerra, un político con apellido de torero que en tiempos de gobierno cogió un vuelo particular para no perderse una tarde de Curro en la Maestranza, quite al protocolo que le valió al entonces vicepresidente del Gobierno una satírica canción-protesta de Benito Moreno. Guerra decía de sí mismo, se lo dijo en una entrevista a Julia Otero, que él era bético "como todos los sevillanos a los que no les gusta el fútbol". Un bético platónico, un compañero de viaje, un simpatizante en términos de militancia política.

Curro Romero no llega a tanto, pero según las personas más allegadas al torero el deporte con el que realmente disfruta es con el tenis. Se vio todos los partidos del Open de Nueva York donde se volvió a coronar ese diestro de la raqueta que es Rafa Nadal. El hijo de los invitados disfrutó con los dos goles de Joaquín al equipo de su buen amigo Pepe Mel, cuya carrera literaria es inversamente proporcional a su supervivencia balompédica.

El novio de la boda de la Macarena sueña con ser armao y el padre de la novia fue hermano mayor de la Soledad de San Buenaventura, lo que le granjeó una relación muy cercana con el franciscano Carlos Amigo Vallejo. El padre del novio es el pequeño de cinco hermanos de Santa Pola, la población alicantina donde vivía Santiago Bernabéu y de la que se trajeron una delegación pirotécnica que sonó en la Hacienda Torre de las Arcas, en Bollullos de la Mitación. Uno de los tíos del novio jugó en el Hércules de Alicante, incluido un partido contra el Barcelona en la temporada en la que llegó Cruyff al fútbol español en 1974, fichaje que también generó otra canción-protesta, el lobito está durmiendo, de Benito Moreno, el gran cronista de los cambios de este país. España huele a pueblo, a maceta regada, a niño no hagas eso, a no me da la gana…

Los novios de las dos bodas llevan ya 72 horas en su nuevo estado civil. Cuando suenan vientos de escisión, de secesión, una boda es una conquista revolucionaria. Miel de luna en el viaje a todas las Alcarrias. La vida sigue. Ayer el cronista se cruzaba con Antonio Rivero Taravillo, que ha vuelto a recordar con un bello texto a Cernuda en un nuevo aniversario de su muerte, poeta de la generación que se llevó el Nobel con Aleixandre el año que Esnaola batió a Iríbar y el Currobetis hizo el paseíllo en el Vicente Calderón en la única temporada en la que el gran Luis Aragonés se proclamó campeón de Liga como entrenador. La elección del Pregón nos recuerda que tres días después llegará la primavera, que es la madre simbólica de todas las novias, la consagración de quienes se casan en septiembre para medir su amor en abriles.