El segundo regala en Los Remedios y Écija más de 3 millones de euros

La desbordante alegría del pasado año en la campiña sevillana –donde el segundo premio de la lotería de Navidad, 12775, regaló 173 millones de euros entre Osuna y La Puebla de Cazalla– no pudo repetirse este diciembre en la capital ni en la provincia. Sevilla y tres pueblos (Écija, Lora del Río y La Puebla de Cazalla) también brindaron en esta ocasión, pero a una distancia sideral de la multimillonaria cifra obtenida en 2015, picotazos sueltos de 125.000 euros por boleto. Los décimos con el número 04536 se repartieron entre cuatro administraciones de la capital, pero de forma escasa por la atomización del billete por toda la geografía nacional. Virgen de Luján, Luis de Morales, la urbanización Las Dalias y la Avenida de la Constitución fueron los cuatro sitios en Sevilla donde presumieron de haber vendido el segundo premio. Los Remedios y Écija regalaron más de tres millones de euros.

Vídeo de Álvaro Ochoa

Con tanta apuesta telemática, la cantidad de boletos premiados en la capital dio algunos vaivenes. En Los Remedios no había dudas: 14 décimos afortunados y seis devueltos de las dos series que disponía Lupe Fernández, vecina de Berlanga (Badajoz) que decidió hace un par de años adquirir la administración 86 de Sevilla. Repentino ha sido el éxito en La Estrella Fugaz, que este jueves se estrenó con recompensa de peso. "No me lo podía creer cuando me ha llamado mi marido", narraba con una sonrisa de oreja a oreja la distribuidora de 1.750.000 euros. "Estaba en una fiesta del colegio de mi niño cuando he recibido la noticia y estoy radiante, aunque yo no llevo ningún boleto ganador", dice exultante. Es normal que no lo cazara teniendo en cuenta que contaba con nada menos que 190 números a la venta. "No vamos a comprar uno de cada uno", bromea su marido, que fue quien recibió a la manada de periodistas que se presentaron en Virgen de Luján, 36 y también al nutrido grupo directores de sucursales que se asomaron a la administración para "ponerse a disposición de los premiados" y ofrecerse para guardarles el preciado trofeo a buen recaudo. Misión fallida, al menos a primera hora, pues ninguno de los acertantes apareció por allí. No olvidará Lupe Fernández el 6, número con el que termina el segundo premio y también su administración (86) y el número de la calle en el que se ubica la oficina (36).

Como todas las mañanas, desde hace casi 20 años, Carmen Marta Madueño abrió su pequeño puesto de lotería en Luis de Morales. La televisión encendida, por si este año saltaba la liebre, y mucho trasiego de clientes habituales. Nada hacía presagiar a la lotera que el azar se las había ingeniado para que de su administración saliese uno de los décimos del segundo premio. En los 30 años que lleva abierta, nunca ha dado un premio en la lotería de Navidad, pero para todo hay una primera vez. Una llamada de la prensa la puso sobre aviso. A las 11:21 los niños de San Ildefonso habían cantado bingo y ella había vendido el boleto. "Es un décimo de máquina, no sabía ni que ese número había salido de mi administración", advierte a todos los curiosos que entran en su oficina. Todo el que pasa hace la misma pregunta. "¿Se sabe a quién le ha tocado?";ella repite pausada: "Es imposible saber quién es el afortunado porque al venderse de forma telemática no te familiarizas ni con el número ni con la persona".

El pequeño estanco de la Avenida de la Constitución

que está enfrente de la Catedral expendió un único billete del 04536, pero por el nulo entusiasmo de la madre del gerente, allí presente, dio la sensación de que habría sido mejor que su despacho de tabaco no se hubiera convertido en noticia. En otro estanco sí dio un vecino botes de alegría. Situado en la urbanización Las Dalias, al final de la carretera de Carmona, un acertante explotó de felicidad al comprobar que llevaba encima el segundo premio.

Guadalquivir arriba, Écija disfrutó a lo grande al repartir un despacho de la Avenida del Genil un total de 1.375.000 euros, merced a los 11 décimos del 04536, una cifra que siempre recordará la dueña de la administración: "Las muchachas están locas de alegría", dijo eufórica en referencia a las chicas que trabajan en un centro de estética poseedoras de algunos boletos. En Lora del Río pellizcaron un par de billetes del mismo número. También por La Puebla de la Cazalla, tocada por 73 millones en 2015, pillaron una pizca de porción de la tarta al haber un acertante del segundo premio. Un "número raro", según el vendedor, alegró el segundo día del invierno a una decena de familias de Arahal, donde se vendieron 10 boletos del 59444, uno de los cuartos agraciados este jueves en el Palacio Real de Madrid y que dejó en la localidad sevillana un total de 200.000 euros.

Dicen los aficionados al mundo del toro que no hay quinto malo y en Sevilla y su provincia dan buena cuenta de ello. Dos barrios de la capital y tres pueblos de la provincia se convirtieron este jueves por la mañana en protagonistas por asuntos de azar y casualidad. Como la que se dio en la administración mixta de Ramón y Cajal. Llevan casi 100 años repartiendo suerte entre la gente del barrio, pero nunca habían vendido en su establecimiento un boleto ganador. La suerte no sólo quiso que la oficina de Francisco Javier Asuero y Juan Carlos Muñoz fuese el lugar del que salió expedido el segundo quinto premio (19152), sino que hizo de las suyas para que otro quinto, el 22259, también saliese de allí. Dos quintos premios que saben a Gordo porque "se estrenan en la lotería de Navidad haciendo doblete".

Vídeo de Álvaro Ochoa

Con respecto a los premiados, aseguran que uno de los poseedores del primer boleto es un vecino del barrio y cliente habitual miembro de la peña La Única. Con el segundo billete tienen dudas, "los nervios del primero no les han dejado pensar en el segundo". Repitiendo número, el 19152, con Ramón y Cajal, la administración de la calle Jorge de Montemayor, 30 (distrito Macarena), también ha despachado un quinto premio.

En el caso de la provincia, Lora del Río se lleva la palma. Además de dos décimos del segundo, dos administraciones mixtas de la localidad han vendido sendas billetes del 60272. Expedido de forma telemática, el décimo del despacho de la calle Antonio Machado supone el primer premio en lotería de Navidad de esta administración. No es el caso de la administración número 3 de la avenida de la Cruz, que ya tiene experiencia lotera. La misma suerte han tenido en Alcolea del Río y El Ronquillo, donde se vendieron décimos del 60272 y 3371, respectivamente.