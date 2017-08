El tanatorio Nervión coloca toldos para que no se vean los ataúdes

El tanatorio de Nervión instaló ayer unas pérgolas con toldos en la entrada de los féretros para evitar que puedan verse los ataúdes desde los edificios cercanos. Los vecinos habían denunciado la falta de tacto de la empresa que gestiona estas instalaciones, ya que los féretros no entraban por el aparcamiento subterráneo sino por uno en superficie. Aunque está protegido por una valla, las maniobras de los empleados podían verse perfectamente desde los bloques cercanos del polígono de San Pablo.

El gerente del tanatorio, Juan Blanca, explicó a este periódico que se trataba de una situación provisional, ya que están realizando unas obras para que el furgón pueda entrar directamente al garaje subterráneo. Mientras duran las obras, la empresa ha decidido tapar las maniobras con estos toldos, para así no herir las sensibilidades de los vecinos, que denunciaban también el hecho de que durante el fin de semana pasado algunos de los cadáveres que entraron en el tanatorio estaban metidos en bolsas y no en ataúdes. Con esta solución temporal, ya no puede verse la descarga del féretro, y sólo podrá contemplarse la entrada y salida de los vehículos por una puerta cubierta con una malla de obra.

El centro está haciendo obras para que los féretros entren porun garaje subterráneo

La visibilidad de estas maniobras no incumple ninguna normativa, ya que el reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria sólo especifica que los accesos del público y de los féretros han de ser distintos e independientes, además de que no se puedan comunicar las zonas destinadas al público con las de trabajo. El tanatorio cumple con ambos requisitos. La ley no dice nada sobre visibilidad en altura. Los vecinos, en cambio, se quejan de la falta de tacto y de decoro que supone que tengan que ver la entrada de cadáveres desde sus balcones, máxime si muchos de los residentes en los edificios son personas mayores.

El gerente del tanatorio expuso que siempre ha intentado llegar a un entendimiento con los vecinos, pero que no ha podido hacerlo por la cerrazón de éstos, que se han organizado en una asociación llamada No a Tanatorios en Zonas Residenciales Urbanas. Esta entidad ha denunciado la actividad del centro también ante la delegación de Medio Ambiente del Ayuntamiento y recuerda que en el proyecto original del tanatorio se recogía que la entrada de féretros se haría por un garaje subterráneo.