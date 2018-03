Los taxistas critican los "novelescos atestados" en la causa judicial

Asimismo, considera que se le está ofreciendo a la juez instructora una "información sesgada como se advierte de los propios interrogatorios en los que se pone en duda lo que de forma documental y pública está al alcance de la fuerza actuante". Así, explica que desde que se produjo el registro policial en la sede de Solidaridad, por parte de los investigadores "se han ido sucediendo repetitivos y seriados oficios de información sobre el resultado de aquél" en los que "llama la atención la deliberada ocultación de documentos que obraban en las oficinas tanto en papel como en los registros informáticos", citando por ejemplo facturas por la contratación de publicidad en los que se acredita el importe que percibía la asociación y que "dista mucho de los miles de euros mensuales que no sabemos quién ha indicado" a la juez.

Para la defensa, son estas "pequeñas pinceladas de lo que se advierte en la causa que, insistimos, carece de base alguna para el delito investigado y que de no remediarlo Su Señoría se convertirá con toda seguridad en una investigación prospectiva en la búsqueda desesperada de delitos", sostiene.

El letrado Simón Fernández relata que en los atestados se llegan a recoger denuncias de los años 2003, hace 14 años, e incluso "se elaboran novelescos atestados con elucubraciones ayunas del más elemental soporte probatorio". "Tómese como ejemplo el supuesto calendario particular del 'grupo organizado', desmentido por el informe emitido en días pasados por el Instituto del Taxi; o las cábalas sobre la boda de mi mandante para ofrecer como sospechoso que un concejal concreto casara a éste hace unos años, atenuando e incluso silenciando en esa información, eso sí, los enfrentamientos públicos aunque pacíficos entre estas dos personas y el hecho ridículo de que nunca el señor Filgueras iba a negar quién ofició su boda civil".

Recuerda que de los 27 investigados en la macrocausa por la mafia del taxi, "sólo siete" aparecen relacionados con la asociación Solidaridad del Taxi y "a pesar de ello y de que el propio atestado reconoce que se trata de actos generalizados en el gremio (en todo el colectivo) y no exclusivos de una u otra asociación, se decide, porque sí, centrar una investigación sólo en esta asociación".

A un notario no le sirvieron en el local porque iba con el 'traje' propio

En uno de los oficios remitidos por la Policía a la juez se da cuenta del "sabotaje" de los servicios públicos del aeropuerto de Sevilla, después de que la dirección del aeródromo rescindiera en julio pasado el contrato de alquiler del local que Solidaridad del Taxi tiene para uso de almacén en las instalaciones de San Pablo. En ese oficio se acompaña un acta de un notario al que, según la Policía, no le sirvieron en dicho local -que debía ser para uso exclusivo de los socios- porque el fedatario público iba con el traje propio del notario. La visita del notario se produjo a raíz de que el aeropuerto iniciara una serie de inspecciones en las que constató que el local alquilado estaba siendo usado de forma irregular, sirviendo bebida y comida a terceros e incluso diferenciando precios para socios y no socios. El notario fue al local y al pedir una consumición a la camarera recibió como respuesta que se trataba de una asociación que sólo atendía a sus asociados. La peculiar explicación que da la Policía en el atestado a la negativa a servir a esta persona consiste en que los directivos, socios y empleados del bar estaban al tanto de las acciones de la dirección del aeropuerto y el notario "no es una cara habitual del lugar" y además "iría vestido con ropa muy característica del rol y estatus propio de un notario, por lo que la negativa a servir una consumición a cualquiera que pudiera ser directivo de Aena, policía de paisano o persona que pudiera constatar la venta a terceros, estaba convenida de antemano" (sic), concluye el atestado de la Brigada de Información de la Policía Nacional.