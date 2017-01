Los termómetros bajarán mañana hasta los cero grados en la capital

Los termómetros siguen bajando. Los valores registrados ayer fueron más bajos aún que los del miércoles. La jornada de ayer fue la más fría en lo que va de invierno, de momento. Cero grados a las dos y media de la madrugada, según apuntó el observatorio del Aeropuerto de Sevilla, mientras que la máxima no superó los 12,6 puntos.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), esta situación puede empeorar más aún, ya que se prevé que mañana sábado los termómetros en la capital desciendan otra vez hasta los cero grados centígrados. El fin de semana será especialmente frío, aunque no habrá amenaza de lluvia. Aemet pronostica una mínima entre los cero y los dos grados, y unos valores máximos que no superarán los 15 grados. La situación no mejorará la semana que viene, cuando se espera que los termómetros desciendan hasta un grado.

En plena ola de frío, Cruz Roja ha reforzado su intervención con las personas sin hogar con un aumento en el reparto de ropa de abrigo, mantas y una mayor entrega de bebidas calientes.

El Ayuntamiento de Sevilla, por su parte, ha habilitado el Centro Permanente de Formación y Empleo del Polígono Norte para acoger a las personas sin recursos. Participa Sevilla considera esta acción como una decisión "improvisada" que pone de manifiesto que los recursos municipales están "desbordados".

"Una ola de frío en invierno no es un terremoto. Las temperaturas de estos días son totalmente habituales en estos meses y no entendemos cómo a última hora el área de Bienestar Social ha tenido que improvisar una solución de urgencia", denunció ayer la concejal de Participa Sevilla Cristina Honorato. Según ésta, "la precipitada actuación visibiliza la falta de previsión municipal".

"¿Para qué ha servido el conteo que se realizó? ¿No sabían cómo ya denunciamos en el último pleno que faltaban plazas en la campaña que tenían diseñadas? ¿Por qué no llevan a cabo las propuestas que tanto desde Asociación Pro-Derechos Humanos de Andalucía o el propio colectivo de sin techo reclaman?", declaró la edil.