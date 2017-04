Así es la terraza más buscada por los sevillanos

Siempre se ha dicho que no importa el lugar, sino con quien estés. No falta razón. Está claro que para animarse a quedarse en una terraza lo primero que pesará será con quién lo harás, aunque son muchos los que también prefieren hacerlo solo. Sin embargo, hay ciertos aspectos que los sevillanos y visitantes van a tener muy en cuenta a la hora de optar por una u otra terraza. Esto no va a depender solamente de la carta con la que cuente el negocio en sí, sino de otros muchos factores.

A vista de pájaro

Muchas veces da igual cómo sea, incluso lo que cueste tomar algo, que se prefiere optar por disfrutar de una terraza donde veas cualquier ciudad o paisaje a tus pies. El boom de las terrazas en azoteas comenzó hace unos años, pero aún continúa siendo una de las opciones más buscadas por los amantes de las terrazas. Nada como ver el mundo correr debajo de ti mientras te embriagas con el skyline de la capital hispalense. Las vistas de la Catedral de Sevilla y su Giralda son siempre espectaculares, pero desde las alturas adquiere un valor especial. Y no olvidemos la panorámica del río Guadalquivir y su Torre del Oro mientras se reluce Triana y asoma la moderna Torre Pelli.

Una ventana al mundo

A veces, aunque no se disponga de terraza en las alturas, tampoco hace falta. Hay lugares con vistas maravillosas donde se encuentran las terrazas más visitadas. Empresas que permitan tomar algo en pleno centro de Sevilla, disfrutar de un entorno especial por estar cerca de una plaza o parque como el María Luisa o un atardecer viendo ocultarse el sol por Triana mientras saboreas un aperitivo sobre el río Guadalquivir serán las que dispongan de las terrazas más buscadas por los ciudadanos. Si el diseño de la misma está cuidado y, además, cuenta con cortinas de cristal que permitan observar el paisaje durante todo el año, en cualquier estación, será la terraza más envidiada por todos.

Lugar estratégico

La ubicación geográfica de la terraza en cuestión también será importante. No es lo mismo una terraza que se encuentra a las afueras de la ciudad y con vistas a una carretera secundaria que una terraza en pleno centro. Por eso, el lugar es muy importante. Las terrazas con mayor éxito son aquellas que se encuentran en las calles más transitadas de la ciudad y si no, al menos, muy cerca de ellas; en una plaza abierta y cercana al centro, o en el interior de un parque con zona de ocio donde los mayores descanses mientras los pequeños disfrutan jugando.

La noche o el día

No buscamos lo mismo cuando vamos a una terraza de día que de noche. Por lo tanto, también habrá que tener en cuenta el momento del día en el que se encuentra para crear el entorno y ambiente perfecto para cada situación. Hay terrazas en las que se disfruta de día y de noche y otras que son específicas de una u otra. En cualquier caso, deberá existir una diferenciación en la música ambiente, su volumen, la iluminación y la carta del establecimiento.

Dieta sana

La carta de un bar o restaurante también es muy importante. Pero dentro de ella, son muy buscadas aquellas cartas que permiten llevar a cabo una dieta sana y equilibrada. De hecho, en el último año 2016 han aumentado mucho su consumo todos los alimentos considerados más saludables. La terraza de un establecimiento que cuente con una carta que tenga en cuenta estos aspectos también tiene más probabilidades de convertirse en un éxito.

Diseño, decoración y originalidad

Las terrazas que generan mayor interés al ciudadano son aquellas que se atreven más con el diseño y su decoración. La originalidad siempre es apreciada por el amante de las terrazas. Hay que jugar con la luz, con la música y con el diseño de la propia terraza. En la decoración de estos espacios también influyen las modas y, aunque pueden pasar rápido, es bueno contar con ello. Materiales como la madera, el mimbre o el esparto, así como aquellos elementos reutilizados o reciclados crean tendencia. El mobiliario de una terraza es muy amplio, desde los cubiertos y vajilla hasta los cristales de sus cortinas pasando por las sillas y mesas. Hay que atreverse con todo y saldrá ganando.

Música y ambiente

La música y el buen ambiente parece fundamental a la hora de elegir una terraza. El ambiente es difícil de controlar, pues es algo que depende de los propios clientes del establecimiento. Lo que sí puede hacer el local es medir el volumen de la música que no impida mantener a los clientes conversaciones. Será muy importante que a la vez que haya música ambiente no entorpezca las relaciones sociales entre sus comensales, aunque este aspecto también depende del horario comercial de la terraza y si es de día o de noche.

Estas son sólo algunas ideas a tener en cuenta a la hora de poner a punta una terraza para disfrutarla todo el año y que sea la más buscada por españoles y visitantes. Sin embargo, lo más importante siempre lo pondrá el ciudadano. La terraza es el lugar donde se originan las mejores conversaciones y todo este arsenal sin una buena compañía (a veces la de uno mismo) no la convertiría en nada más que una terraza cualquiera.