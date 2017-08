Un tesoro fruto de las donaciones

El cortejo

1. Asociación de Fieles de la Virgen de los Reyes

Después de la Banda Sinfónica Municipal, que abre el cortejo, se sitúan los niños carráncanos de la Sacramental del Sagrario. Tras ellos, la cruz patriarcal y dos ciriales. A continuación, los miembros de la Asociación de Fieles de Nuestra Señora de los Reyes y San Fernando, que preside Antonio Ramos Puerta. Son unos 300 los que participan. La asociación (junto a estas líneas) cuenta con alrededor de 1.600 miembros y se fundó en los años 40 a instancias del cardenal Segura.

2. Consejo General de Hermandades

A continuación, forma la representación del Consejo General de Hermandades y Cofradías, con el presidente, Joaquín Sainz de la Maza, al frente. Le acompañan en la representación otros cargos generales, delegados de día y consejeros de las diferentes secciones, todos ellos de chaqué. La Virgen de los Reyes es la Patrona de la institución de representación de las hermandades, con más de cinco décadas desde su fundación. El Consejo encarga y edita cada año el cartel anunciador de la procesión de la Virgen.

3. Sacramental del Sagrario

Figura seguidamente la representación de la Archicofradía Sacramental del Sagrario de la Catedral. A la mitad del tramo aproximadamente se sitúa su Simpecado Sacramental. Los hermanos del Sagrario son siempre los seglares que van más cerca del paso de la Patrona cada 15 de agosto, ya que esta corporación goza de un privilegio del Cabildo Catedral con el que posee carta de hermandad. Esta corporación tiene además privilegio para usar cera roja. Es costumbre que los hermanos más próximos al paso de la Virgen vistan de chaqué. Los hermanos de esta corporación cuentan también con un sitio reservado por el Cabildo para asistir a la misa estacional que se celebra tras la procesión.

4. Autoridades eclesiásticas, civiles y militares

Inmediatamente después de la Archicofradía del Sagrario se sitúa la representación del clero secular, la coral y la representación del Cabildo Catedral, precedida por el pertiguero y formada por varias parejas de canónigos y presidida por el capellán mayor de San Fernando. Los capellanes reales se sitúan como manigueteros del paso. Tras el paso va la presidencia eclesiástica, encabezada por el arzobispo de Sevilla, monseñor Juan José Asenjo; acompañado por el obispo auxiliar, monseñor Santiago Gómez Sierra. El vicario general, Teodoro León, además de dos diáconos, figura también. A continuación, se sitúan los ministros de mitra, el Báculo y el Libro. Seguidamente, las autoridades invitadas y las corporaciones municipal y provincial, ambas de chaqué y bajo mazas. Los maceros de la corporación municipal visten de carmesí y los de la provincial, de verde. Asiste en este lugar del cortejo la subdelegada del Gobierno. Cierra una compañía del Ejército con su escuadra de gastadores, bandera y banda de música.

Los pecherines

Un peto para cada ocasión

La Patrona posee en su tesoro varios pecherines montados con diversas joyas en 1976 según la idea de Enriqueta López-Lozano, presidenta entonces de la asociación, y confeccionados con la ayuda del joyero Juan Ordóñez, Francisco Morillo y Dolores Gálvez, una de las camareras de la Virgen. Además del de brillantes, que es el que se utiliza para la salida procesional, destacan otros tres. El de topacios (a la derecha), realizado con topacios y esmeraldas es el que se suele utilizar para la novena. El de turquesas (imagen central) está presidido por un escudo de la Guardia Civil. Fue elaborado a partir de broches de capas pluviales del siglo XVI y es una de las grandes joyas del tesoro. Muy apreciado por los devotos es el pecherín de corales (izquierda) donado por el rey Luis Felipe de Francia. Es el que suele lucir la Virgen durante los besamanos.

El pecherín de brillantes

De entre todos los pecherines con que cuenta el tesoro de la Virgen, es el de brillantes el elegido para la salida procesional del 15 de agosto. Es el más valioso, algo que se advierte con facilidad. En el centro figura la medalla de hija adoptiva de la ciudad de la Infanta María Luisa, que la donó a la Virgen.

Los detalles

El sillón

El sillón donde va cobijada la Virgen de los Reyes es de tipo tijera, está realizado en materiales nobles, como son el carey y la plata; y tiene forma de jamuga. Es una obra del ebanista Alcoba. En su parte posterior presenta el escudo del Cabildo Catedral.

El bastón de alcaldesa

La Patrona lleva bastón de mando, como alcaldesa perpetua, portado por un angelito que figura a sus pies, delante de la peana. La Virgen también va ataviada con la medalla de oro y las llaves de la ciudad de Sevilla. Además, de su cintura pende el fajín de teniente general del infante Don Carlos.

Los anillos

Aunque no suela lucirlos ni en el altar durante el año, los cultos o la procesión, varios son los anillos que posee el tesoro de la Virgen de los Reyes, gracias a las donaciones de los diferentes cardenales, como Segura o Bueno Monreal, que ha tenido la Archidiócesis de Sevilla.

Realeza

Tres son las coronas de la Virgen que se hallan en las vitrinas de la Capilla Real. La más valiosa de todas, no obstante, que será la que luzca durante la procesión, se custodia en el tesoro de la Catedral de Sevilla, para disfrute de todos los visitantes.

La palma del niño

El Niño Jesús, al igual que ocurre con la Virgen de los Reyes, posee un rico ajuar que también es fruto de la devoción popular. Dos son las palmas que posee el Niño Jesús en el tesoro de la Virgen de los Reyes. Una de ellas, la que se puede ver en la imagen, es la de brillantes y oro blanco que porta en la mañana del 15 de agosto. El resto del año, el Divino Infante lleva en su mano izquierda una de diseño más sencillo.

Zapatos de oro

Cinco pares de zapatitos de oro integran el particular tesoro del Niño Jesús, que también se conserva en la Capilla Real. La disposición en el centro de las vitrinas hace que reluzcan especialmente. El Niño, que lleva en la procesión uno de los pares, viste a juego con la Virgen. Llaman la atención, además, las botitas que le hizo la reina María Cristina. No suele usarlas, por lo que no son muy conocidas por los fieles.