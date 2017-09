La turista sevillana ofrece 400 euros para cerrar el caso del neceser

La abogada de María del Carmen R. S., la turista sevillana de 54 años encarcelada desde el pasado 6 de septiembre en San Petersburgo por el robo de un neceser en el aeropuerto Púlkovo de esta localidad rusa, ha ofrecido 30.000 rublos (unos 400 euros) a la joven azerbayana dueña de la bolsa para intentar cerrar un "acuerdo de paz" que permita su excarcelación y regreso a España. Esa cantidad, que cuadruplica el valor del neceser y su contenido, se ha ofrecido para compensar tanto el daño material como el moral por el robo.

Fuentes del caso han recordado que este ofrecimiento se ha realizado al padre de la víctima, puesto que la joven azerbayana de unos 20 años a la que pertenecía el neceser está actualmente de vacaciones y no regresará a San Petersburgo hasta el próximo 2 de octubre, lo que significa que como mínimo hasta ese día María del Carmen tendrá que seguir en el "centro de detención" donde está actualmente recluida, acusada de un delito de robo por el que podría ser condenada con una pena de hasta cinco años de prisión.

El padre de la víctima le ha dicho a la letrada Svetlana García que "no quiere sangre de nadie", lo que significa que podría ser favorable a recibir la indemnización. Si se alcanza ese "acuerdo de paz", cuando el asunto pase al tribunal de distrito correspondiente de la localidad rusa, lo normal es que la causa se archivara y María del Carmen podría regresar.

Si el acuerdo se alcanza el 2 de octubre podría presentarse a una vista que tendrá lugar el día 5, que ha sido fijada inicialmente para decidir sobre la prórroga de la situación de detención, pero que podría suponer el final de la pesadilla de María del Carmen, aunque con los trámites burocráticos su vuelta a Sevilla podría retrasarse unos días o semanas más.

El cónsul de España en San Petersburgo fue a visitar a la turista a la cárcel, pero no le permitieron hablar con ella porque no tenía una "autorización especial de la investigadora", aunque cuando el consulado habló con la cárcel no les comentaron nada de esa autorización, explica Svetlana García.

María del Carmen R. S. está acusada de un delito de robo porque, según la legislación rusa, si la sustracción se produce en un lugar como una estación de tren o en el aeropuerto o donde hay cámaras de seguridad, se considera robo porque la Policía puede localizar al propietario a través de las cámaras. Aunque las penas pueden llegar hasta los cinco años de cárcel, si el acusado es un ciudadano ruso no ingresa en prisión mientras se produce la investigación policial, pero si es un extranjero sin domicilio en el país es enviado al centro e detención como le ha ocurrido a la turista sevillana.

La familia de María del Carmen ha aportado al juez un contrato de arrendamiento de una vivienda en San Petersburgo, pero el juez no ha valorado esta prueba para permitir su salida del centro y sí el posible riesgo de fuga.

La abogada comentó tras visitar esta semana a la turista sevillana que María del Carmen está "deprimida" y a ello se une que "no es fácil estar en la cárcel cuando no sabes ni una palabra rusa y nadie te entiende". Además, la comida es "es horrible y la celda también", aunque "lo bueno es que no le tratan mal".

El viaje de turismo que madre e hija habían emprendido por varias localidades rusas a principios de septiembre se convirtió en una auténtica pesadilla, después de que María del Carmen cogiera ese neceser que aparentemente estaba abandonado en la terminal del aeropuerto Púlkovo de San Petersburgo, pero que su propietaria denunció como robado.