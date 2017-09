El último golpe de la banda del BMW

"Dejé el coche el martes en el garaje a las dos y cuarto de la tarde. Al día siguiente volví a por él y me encontré el hueco vacío en mi plaza del aparcamiento. Imagínese la cara que se me quedó". Quien así habla es un vecino de la avenida de República Argentina a quien le acaban de sustraer un BMW X5 SUV recién comprado. Un coche de alta gama, un modelo cuyo precio oscila entre los 65.000 y los 140.000 euros dependiendo de la cilindrada, el motor y los extras, robado del interior de un parking comunitario, sin llaves y sin que nadie se percatara de nada. "Estoy muy bajo de ánimo, es que lo acababa de sacar del concesionario", explica la víctima de este delito.

El delito que más ha crecido en Sevilla

Los robos de vehículos son los delitos que más se han incrementado en Sevilla en los últimos meses. Así consta en las estadísticas de criminalidad correspondientes al primer semestre del año, hecha públicas hace unas semanas por el Ministerio del Interior. En este periodo se registraron en la capital andaluza 879 robos de este tipo. En esta estadística se agrupan tanto las sustracciones de vehículos como los robos en interior de coches. Esta cifra supone un incremento del 54,5% en relación con el mismo periodo del año anterior, en el que se registraron 569 delitos. Es, de largo, la modalidad delictiva con mayor crecimiento en Sevilla, una ciudad en la que la criminalidad ha crecido un 10,1% en los primeros seis meses de 2017, tras muchos años de bajada. La mayoría de los robos de vehículos son de motos y ciclomotores aparcados en la vía pública. Robos como el del BMW de Los Remedios se dan muy esporádicamente, ya que se precisa una cierta habilidad, conocimientos mecánicos y una especialización que no están al alcance de cualquier persona. Además del uso de centralitas de arranque y máquinas para codificar llaves en blanco, también ha ocurrido alguna vez que los delincuentes han utilizado inhibidores de frecuencia para que el vehículo no se cierre cuando el propietario acciona la llave. Este método suele darse en los aparcamientos de las superficies comerciales, y no tanto en garajes comunitarios como el de República Argentina. Algunos fabricantes han comenzado a cambiar los sistemas de codificación de llaves para evitar estos robos más profesionales e impedir el sistema de clonado de las llaves. Lo que sí parece claro es que cuanto más sofisticada es la maquinaria del vehículo, más fácil parece ser para los especialistas. En el caso de los coches de alta gama, las marcas han trabajado para hacer los coches lo más inteligentes posible. Así, hay vehículos que no necesitan ni siquiera la llave física, sino que se accionan por contacto. Si los ladrones se hacen con el código que hace arrancar el vehículo, o lo hackean, podrán poner en marcha el coche sólo pulsando un botón.