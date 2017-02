Los últimos serán los primeros

Ulises Bidón Vigil de Quiñones no vio el lunes a Isabel Pantoja en El Hormiguero. En La 2 ponían Los últimos de Filipinas, película dirigida en 1945 por Antonio Román sobre el sitio de Baler. 337 días de asedio de unos soldados españoles entre los que se encontraba su abuelo Rogelio Vigil de Quiñones (1862-1934).

Siete décadas después, 1898: Los últimos de Filipinas, primera película de Salvador Calvo, cuenta con nueve nominaciones para los Goya. Quince familiares del doctor Vigil de Quiñones, incluido Ulises, fueron al preestreno el 29 de noviembre de 2016. "En la película no salen muy bien paradas la Iglesia y el Ejército, pero mi abuelo está magnífico. Lo interpreta Carlos Hipólito. Va a venir con una obra de teatro a Sevilla y me dijo que me llamaría".

Al preestreno acudieron cuatro bisnietos del doctor Vigil de Quiñones: Irene, Ana, Isa y Román. Ulises, psiquiatra de profesión, que llegó a ejercer la medicina en el hospital militar Vigil de Quiñones, fue con su hermano José Ignacio, cónsul de Filipinas en Andalucía, que está invitado con el embajador en funciones de Filipinas a la gala de los Goya. "No sé si podré, tengo un juicio el lunes en Córdoba y el martes en Toledo".

Dice Ulises que "no se puede hacer una película sobre hechos de finales del XIX con la mentalidad del siglo XXI". Tiene palabras de elogio para el trabajo artístico y técnico de 1898, pero discrepa del trasfondo argumental. "Si tuvieran la visión del Ejército que da a entender la película, al volver a España no se hubieran reenganchado. Mi abuelo estuvo en la guerra de África. Mi madre, su hija Purificación, nace en 1920 en Melilla porque está de director del hospital de esa ciudad".

Entre las nueve nominaciones -dirección novel, efectos especiales, peluquería, sonido, actor revelación...- está la de la fotografía a Alex Catalán, premiado por su trabajo en La Isla Mínima. La canción Yo te diré, hilo musical del sitio de Baler, la canta Alex Masangkay, actriz y cantante de ascendencia filipina que estuvo en Operación Triunfo y alguien de la película la vio en un vídeo cuando actuó en el Festival de las Naciones que dirige Sergio Frenkel en la edición que estuvo dedicada a Filipinas.

El doctor Rogelio Vigil de Quiñones estuvo de médico rural en once pedanías del valle de Lecrín antes de viajar a las Filipinas. Su valentía fue reconocida al rotular con su nombre un hospital militar de Sevilla que permanece cerrado desde hace años.

Ulises Bidón Vigil de Quiñones hizo fotos de la noche del preestreno y tuvo ocasión de hablar con el productor principal de la película, Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid. "Los Bidón somos todos del Betis. Mi otro abuelo, el paterno, Ulises Bidón, el de la droguería Bidón de la plaza del Pan, el primo hermano de Luis Cernuda, jugó en el Sevilla Balompié de cuya escisión salieron los dos equipos.

1898. Una gesta, una película y una fecha que remite a unas colonias, Cuba y Filipinas, y a una generación de escritores: Unamuno, Valle, Baroja... "Azorín escribió una elegía del sitio de Baler donde lo compara con Numancia". Los Vigil de Quiñones esperan ganar la batalla de los Goya.